شكل جديد لنجوم السينما بسبب الشاشة الصغيرة.. جيل هنيدي والسقا يتراجع أمام جيل كرارة.. وجماهيرية التليفزيون تسيطر على شباك التذاكر

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أحمد سعد الدين: عامل العمر غير شكل البطل الجماهيري

ماجدة خير الله: مقولة التليفزيون يحرق نجوم السينما أثبتت فشلها



على ما يبدو أن الجيل الجديد من الفنانين الذين أصبحوا متصدرين تترات الأعمال الرمضانية، قرروا أن يغيروا مقولة " التليفزيون محرقة نجوم السينما , فقد كان الجيل السابق لهم يخشون المشاركة فى الأعمال التليفزيونية حتى ليؤثر ذلك على شباك الإيرادات, إلا أن تلك المقولة تغيرت، بل إن هذا التغيير شمل الفنانين الذين كانوا يسيطرون على شباك التذاكر، وفى السطور التالية نستعرض أبرز آراء النقاد حول هذا الأمر .



فى البداية أكدت الناقدة ماجدة خير الله أن السينما المصرية يمكن أن تشهد تغيرا فى نوعية الأبطال الذين يتصدرون أفيشات الأعمال السينمائية خلال الفترة القادمة حيث سيصعد عدد كبير من الفنانين الذين حققوا نجاحا فى التليفزيون ليتصدروا شباك الإيرادات في السينما.



وتابعت "خير الله مؤكدة أن مقولة أن التلفزيون يحرق نجوم السينما غير صحيحة وأبرز دليل على ذلك نجاح أمير كرارة في مسلسل "كلبش" بجزءيه الاثنين وفيلم حرب كرموز , الذى عرض خلال موسم عيد الفطر المبارك.



وأضافت أن أحمد السقا هو الآخر قادم من التليفزيون, حيث قدم مسلسلات كان أبرزها "نصف ربيع الآخر " و" زواج على ورق سوليفان " , ولكنه تحول إلى نجم سينمائى وكذلك كريم عبد العزيز الذي دخل عالم السينما من بوابة التليفزيون , بعد أن شارك سميرة أحمد فى مسلسل " امرأة من زمن الحب " .



أما الناقد أحمد سعد الدين فقد أكد هو الآخر أن السينما الفترة القادمة ستشهد تغيرا فى أبطالها، خاصة وأن الدراما التليفزيونية أصبحت حاليًا تصنع نجم شباك فى المجال السينمائى، حيث أصبح من المعروف أن الفنان الذي يتمكن من تحقيق نجاح جماهيري من خلال أعماله الدرامية لعامين متتالين, يتمكن للانتقال إلى السينما بشعبية جماهيرية كبيرة، وهو ما تحقق مع أمير كرارة , الذى ساعده تكوينه الجسدى فى ذلك.



وقال "سعد" إنه فى التسعينيات كان نجوم السينما لا يتجهون إلى التليفزيون مطلقًا, بسبب مقولة أن التليفزيون يحرق الفنان , حتى أن جيل هنيدى والسقا , لم يفعل ذلك إلا بعد عام 2011 حين توقف الإنتاج السينمائى, وبسبب المرحلة العمرية التى يمرون بها لم يصبحوا نجوم شباك كما كانوا من قبل.



وأضاف أنه خلال السنوات الماضية كان نجم الشباك يستمر لفترة طويلة , ولكن مع تطور الزمن , أصبح هناك حرق لهؤلاء الفنانين , فعمر نجم الشباك أصبح لا يتجاوز الثلاثة اعوام.