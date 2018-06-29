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حمادة هلال: كان نفسى أغنى والله وعملوها الرجالة لمنتخب مصر فى روسيا

الجمعة 29/يونيو/2018 - 04:41 ص
صدى البلد
أسامة علي
علق الفنان حمادة هلال على خروج منتخب مصر من دور المجموعات بنهائيات كأس العالم قائلا:" كان نفسنا نفرح أكتر من كده بعد كل السنين اللى صبرناها".

وأضاف حمادة هلال خلال استضافته ببرنامج "يحدث فى مصر" المذاع عبر فضائية "ام بى سى مصر"، أن المنتخب الوطني سيستفيد كثيرا من التجربة التي خاضها ولكن بشرط التفكير الصحيح ومعالجة الأخطاء.

وأبدى حمادة هلال استغرابه من اتحاد الكرة الذى حمل كوبر مسؤولية خروج المنتخب من كأس العالم قائلا:" كوبر ليه 3 موجود وعنده أخطاء ولعبه نمطى وكنتوا شايفين كده جيين تلوموه دلوقت".

وأوضح "حمادة هلال" أنه كان يتابع مباريات مصر بكأس العالم مع أصدقائه فى جو من السعادة، مؤكدا أنه كان ينتظر فوز المنتخب فى مبارياته ليغني أغنيته الشهيرة والله وعملوها الرجالة.

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