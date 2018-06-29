نبيل معلول: لاعبو المنتخب التونسي أدوا ما عليهم باستثناء مباراة بلجيكا

قال نبيل معلول مدرب المنتخب الوطني التونسي سعادته بالفوز الذي حققه المنتخب على بنما بهدفين لهدف مساء /الخميس/، خاصة مع الظروف الصعبة التي عاشها اللاعبون في الايام الماضية.



وأوضح معلول - في تصريح مساء - أن المنتخب التونسي افتقد للأداء الجيد في الشوط الاول وهو ما مكن المنافس من التسجيل، قبل أن تتغير الامور في الشوط الثاني بفضل روح اللاعبين.



وعن تقييمه لمشاركة المنتخب في المونديال اوضح معلول أن اللاعبون قدموا ما عليهم طوال مشاركتهم، باستثناء الخماسية التي أحرزتها بلجيكا في مرمى تونس.