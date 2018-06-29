عايدة رياض: سعيدة بالتعامل مع الفنانة زينة

قالت الفنانة عايدة رياض إنها سعيدة بردود الأفعال التي وصلت إليها عن دورها في مسلسل " ممنوع الاقتراب أو التصوير " أمام النجمة زينة.



وتابعت في تصريح لصدى البلد: كواليس العمل أكثر من رائعة خاصة أنني أجسد دور والدة " كاميليا " التي تلعب دورها زينة ، فهي فنانة جميلة وتحترم كل من حولها.



مسلسل "ممنوع الاقتراب أو التصوير" بطولة زينة، نسرين أمين، وفتحي عبد الوهاب، ومحمد شاهين، وأحمد العوضي، ومي القاضي، وأحمد فؤاد سليم، وتأليف محمد الصفتي، وإنتاج أمير شوقي.