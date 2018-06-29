مقتل سجين وإصابة العشرات خلال اقتحام الحوثيين للسجن المركزي بالحديدة

قتل سجين وأصيب العشرات جراء اقتحام الحوثيين للسجن المركزي في مدينة الحديدة.



وذكرت وكالة "الأناضول" التركية أن سجينا قتل وأصيب عشرات خلال عملية اقتحام نفذها مسلحين للحوثيين في وقت متأخر من مساء أمس الخميس، للسجن المركزي بمدينة الحديدة.



ونقلت الوكالة عن مصدر محلي أن عملية الاقتحام جاءت بسبب رغبة الحوثيين في نقل المساجين الموقفين بقضايا مختلفة لجبهات القتال، لكن الأمر قوبل بالرفض من المساجين قبل تنفيذ عملية الاقتحام.



وتابع المصدر أن سجينا مسنا لقى مصرعه بطلق ناري في رأسه، كما أصيب العشرات باختناق جراء قنابل مسيلة للدموع أطلقتها المليشيات.

كما شهد السجن بعض الحرائق خلال أعمال الفوضى والشغب التي وقعت خلال الاقتحام.



