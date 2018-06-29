نجوم الفن فى عزاء والد محمد فهيم.. صور

حرص عدد من نجوم الفن على تقديم واجب العزاء للفنان محمد فهيم فى وفاة والده وذلك بمسجد رابعة العدوية بمدينة نصر.



كان ضمن الحضور المخرج خالد جلال، صبرى فواز، محمد فراج، محمد عز، عمرو عبد العزيز ، سلمى صباحى، أمير صلاح الدين عضو فريق بلاك تيما، المخرج محمد ياسين



الفنان محمد فهيم جسد شخصية سيد قطب فى الجزء الثانى من مسلسل الجماعة الذى حقق نجاحًا واسعًا، وخلق حالة من الجدل على الساحة السياسية، نظرًا لأحداث الفترة الزمنية التي يتناولها.