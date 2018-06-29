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فن

لطيفة من بيروت: انتظروني

الجمعة 29/يونيو/2018 - 06:03 ص
صدى البلد
شيري نبيل
شاركت الفنانة التونسية لطيفة جمهورها، عبر حسابها الرسمى على موقع تبادل الصور "إنستجرام"، مجموعة من الصور التى التقطت لها بلبنان.

وظهرت لطيفة بالصور وهى ترتدى بنطلون جينز أزرق و بلوزة متداخلة اللونين "الذهبى والنبيتى"، وأرتدت أيضا نظارة شمسية سوداء وأضافت قبعة بيضاء على رأسها، وعلي كتفها حقيبة سوداءو حذاء أبيض رياضى.

وعلقت لطيفة على صورها طالبة من جماهيرها أن يبقوا مترقبين، كما اعلمتهم أنها حاليا ببيروت.
لطيفة من بيروت: انتظروني

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