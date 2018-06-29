فايا يونان تنشر مقطع فيديو عبر حسابها بإنستجرام

نشرت الفنانة السورية فايا يونان مقطع فيديو قصير، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".



وعلقت فايا على الفيديو كاتبة: "أشياء افتقدها.. ليلة الأمس مع ريحانة وفؤاد يغمور بحفلتنا الصغيرة.. بيقولوا فن الرسم بيزين الأمكنة وفن الموسيقى بيزين الوقت".



وظهرت فايا بالفيديو وهى تقود السيارة ويجاورها فؤاد يغمور وتجلس شقيقتها ريحانة على المقعد الخلفى، وتشاركوا جميعهم غناء أغنية أرزة لبنان الفنانة فيروز "شايف البحر شو كبير".



