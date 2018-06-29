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أخبار العالم

الخارجية الروسية تعلق على خبر اعتزال محمد صلاح دوليا

الجمعة 29/يونيو/2018 - 03:14 ص
صدى البلد
حسن محرم
علقت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أمس الخميس، على تقرير قناة "سي أن أن"، الأمريكية بشأن تفكير اللاعب المصري، محمد صلاح، في الاعتزال دوليا بسبب لقائه بالرئيس الشيشاني رمضان قاديروف.

وأوضحت زخاروفا:" للأسف، زعمت قناة سي إن إن الأمريكية أن نجم المنتخب المصري ونادي ليفربول الإنجليزي، يفكر في اعتزاله اللعب دوليا وترك المنتخب المصري، بسبب عدم رضاه عما يحدث في الشيشان".

واتهتمت زخاروفا القناة الأمريكية بأخذ بعض الأنباء المنتشرة على شبكات التواصل الاجتماعي وقاموا بصناعة محتوى غير حقيقي اعتمادا على مصادر غير موثوقة، موضحة:" في حين كان عليهم التأكد من صحة المعلومات قبل إذاعة الخبر على شاشات التليفزيون، حيث كان بإمكانهم الرجوع إلى المسئولين عن المنتخب المصري أو أخذ تصريحات من اللاعب نفسه"، بحسب ما نشرت وكالة "سبوتنيك" الروسية.

واستطردت: الاتحاد المصري لكرة القدم أعلن عدم صحة هذه الأنباء، مضيفة أن هذه الأساليب القذرة تستخدمها وسائل الإعلام الغربية والأمريكية في محاولة منها للتشويش على نجاح روسيا في تنظيم بطولة كاس العالم".

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