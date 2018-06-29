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محافظات

طلاب بني سويف يتألقون في فعاليات مركز الإبداع.. صور

الجمعة 29/يونيو/2018 - 03:51 ص
طلاب بني سويف يتألقون
طلاب بني سويف يتألقون في مركز الإبداع
محمد عبد الحليم
استقبل مركز الإبداع بحديقة سعيد النجار "مساء أمس الخميس " فعاليات ثقافية وفنية وأدبية نظمتها مديرية التربية والتعليم بمحافظة بني سويف ،حيث تضمن برنامج أمسية اليوم معرضا للمشغولات اليديوية التي يظهر بها جانب الإبداع والطابع الشعبي الذي تتميز به المحافظة ، وذلك في حضور المهندس شريف حبيب محافظ بني سويف ، واللواء جرير مصطفى مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف ، واللواء عصام علقامي السكرتير العام ، والمستشار أحمد عبد الجواد رئيس مجلس أمناء الأباء والمعلمين ، ومحمد حسام وكيل وزارة التربية والتعليم ، وأحمد سرور وكيل وزارة التربية والتعليم ،وعبد الناصر وكيل وزارة الصحة ، وناصر فراج مدير عام الطرق، والواضح ابو جبل وكيل وزارة الإسكان، ومصطفي راشد مدير عام الزراعة.

واحتشد عدد كبير من جمهور المواطنين الذين اعتادوا على الذهاب يوميا إلى الحديقة ، حيث تقام بها مساء كل يوم فعاليات متنوعة ، معربين عن شكرهم لمحافظ بني سويف الذي يرعى المكان شخصيا من أجل تحويله لموقع حضاري لكل المواطنين ، مؤكدين سعادتهم بالمكان الذي أصبح متنفسا حضاريا لهم ولأولادهم بالمجان ، وهو ما يساهم في تخفيف العبء عن كاهل الأسرة السويفية ويدخل السرور على نفوس أبنائنا ، ويعطى الصورة الحضارية عن بني سويف عروس الصعيد.

وأبدى جمهور المواطنين اعجابا شديدا بالفقرات التي أداها الطلاب والطالبات خاصة الأغاني الوطنية ، حيث أوجدت حالة من التفاعل والوطنية لدى الحاضرين مثل (أنا النيل مقبرة للغزاة) للطالبة مريم يحيى ،وأغنية ( فيها حاجة حلوة) للطالبة ملك محمد، ، (مطلوب من كل وطني) للطالبة ضحى محمد، (بلدنا في القلوب ) للطالبة يمنى، وأغنية (يا أغلى اسم في الوجود ) ،بالإضافة إلى بعض الأغنيات التي أظهرت براعة الموهبة التي يمتلكها الطلاب ، مثل أغنيات : (تمر حنة) للطالبة إسراء، (مكتوب لي أغنيلك) للطالب على ، (يا ورد على فل وياسمين) للطالبة منة علي ، (هنحب مين غيرها) و (دار يا دار) للطالب مؤمن على، (أما براوة) للطالب محمد أحمد، (البنات البنات).
طلاب بني سويف يتألقون في فعاليات مركز الإبداع.. صور
طلاب بني سويف يتألقون في فعاليات مركز الإبداع.. صور
طلاب بني سويف يتألقون في فعاليات مركز الإبداع.. صور
طلاب بني سويف يتألقون في فعاليات مركز الإبداع.. صور
طلاب بني سويف يتألقون في فعاليات مركز الإبداع.. صور

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