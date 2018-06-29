طلاب بني سويف يتألقون في فعاليات مركز الإبداع.. صور

استقبل مركز الإبداع بحديقة سعيد النجار "مساء أمس الخميس " فعاليات ثقافية وفنية وأدبية نظمتها مديرية التربية والتعليم بمحافظة بني سويف ،حيث تضمن برنامج أمسية اليوم معرضا للمشغولات اليديوية التي يظهر بها جانب الإبداع والطابع الشعبي الذي تتميز به المحافظة ، وذلك في حضور المهندس شريف حبيب محافظ بني سويف ، واللواء جرير مصطفى مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف ، واللواء عصام علقامي السكرتير العام ، والمستشار أحمد عبد الجواد رئيس مجلس أمناء الأباء والمعلمين ، ومحمد حسام وكيل وزارة التربية والتعليم ، وأحمد سرور وكيل وزارة التربية والتعليم ،وعبد الناصر وكيل وزارة الصحة ، وناصر فراج مدير عام الطرق، والواضح ابو جبل وكيل وزارة الإسكان، ومصطفي راشد مدير عام الزراعة.



واحتشد عدد كبير من جمهور المواطنين الذين اعتادوا على الذهاب يوميا إلى الحديقة ، حيث تقام بها مساء كل يوم فعاليات متنوعة ، معربين عن شكرهم لمحافظ بني سويف الذي يرعى المكان شخصيا من أجل تحويله لموقع حضاري لكل المواطنين ، مؤكدين سعادتهم بالمكان الذي أصبح متنفسا حضاريا لهم ولأولادهم بالمجان ، وهو ما يساهم في تخفيف العبء عن كاهل الأسرة السويفية ويدخل السرور على نفوس أبنائنا ، ويعطى الصورة الحضارية عن بني سويف عروس الصعيد.



وأبدى جمهور المواطنين اعجابا شديدا بالفقرات التي أداها الطلاب والطالبات خاصة الأغاني الوطنية ، حيث أوجدت حالة من التفاعل والوطنية لدى الحاضرين مثل (أنا النيل مقبرة للغزاة) للطالبة مريم يحيى ،وأغنية ( فيها حاجة حلوة) للطالبة ملك محمد، ، (مطلوب من كل وطني) للطالبة ضحى محمد، (بلدنا في القلوب ) للطالبة يمنى، وأغنية (يا أغلى اسم في الوجود ) ،بالإضافة إلى بعض الأغنيات التي أظهرت براعة الموهبة التي يمتلكها الطلاب ، مثل أغنيات : (تمر حنة) للطالبة إسراء، (مكتوب لي أغنيلك) للطالب على ، (يا ورد على فل وياسمين) للطالبة منة علي ، (هنحب مين غيرها) و (دار يا دار) للطالب مؤمن على، (أما براوة) للطالب محمد أحمد، (البنات البنات).