مقتل 9 أشخاص وحرق 54 سيارة في انفجار صهريج في لاجوس

قتل 9 أشخاص على الأقل وحرق 54 سيارة إثر اندلاع نار في صهريج نفط في مدينة لاجوس بنيجيريا.



وذكرت صحيفة "بانش" النيجيرية أن حادثة مفجعة وقعت على جسر أوتيدولا في لاجوس، بعد تحطم سيارة صهريج نفطي وانفجارها.



ولفتت الصحيفة إلى أن 54 سيارة اشتعلت جراء الحادث ، كما قتل 9 أشخاص جراء الانفجار، وتعرض سائقون في سيارات محيطة لإصابات.



وقالت قوات الطوارئ انها احتشدت في موقع الحادث لإنقاذ الركاب المحاصرين وسط النيران وفي ركام السيارات.





