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ثقافة

شاهد .. 60 صورة من ختام الدورة التدريبية كشف تزوير الآثار القبطية

الجمعة 29/يونيو/2018 - 03:38 ص
صدى البلد
علاء المنياوي
عبر حمدي همام رئيس الإدارة المركزية للوحدات الأثرية عن سعادته بنجاح الدورة التدريبية التي نظمتها إدارة التدريب والنشر العلمي وإستضافها متحف الطفل"مركز الحضارة والإبداع"،بالتعاون مع مركز الدراسات القبطية بمكتبة الإسكندرية بعنوان"كشف تزوير الآثار القبطية".

الدورة التي إختتمت فعالياتها أمس وننشر 60 صورة من الختام،شهدت حضور ومشاركة عدد كبير من المتخصصين والمتدربين،والذين أكدوا علي أهمية التدريب بالنسبة للأثريين،حيث من شأنه صقل خبراتهم وزيادة حصيلتهم المعرفية،مما يساعدهم علي حماية كنوز مصر وأثارها.

الختام شهد حضور د.لؤي محمود سعيد " مدير مركز الدراسات القبطية بمكتبة الإسكندرية وليلي فرماوي مدير عام إدارة التدريب والنشر العلمي،ود.نادية خضر رئيس الإدارة المركزية لوجة بحري ومنطقة أثار الإسكندرية ومارينا ود.اسامة عبد الوارث " رئيس مركز الحضارة والإبداع ود.فاطمة مصطفي عبد العزيز نائب رئيس المركز الحضارة والإبداع وأحمد الراوي وحسن رسمي رئيسي الإدارة المركزية السابقين.

وقام همام والمدراء السابقين بتسليم الشهادات للأثريين الذين أتموا الدورة التدريبية،ونصحوهم بمواصلة التدريب والتعلم من أجل التقدم في عملهم ومواقعهم،حيث أن أثار مصر كنز لا يعوض،وهم كأثريين حراس عليه،وواجبهم حمايته والحيلولة دون فقده.
شاهد .. 60 صورة من ختام الدورة التدريبية كشف تزوير الآثار القبطية
شاهد .. 60 صورة من ختام الدورة التدريبية كشف تزوير الآثار القبطية
شاهد .. 60 صورة من ختام الدورة التدريبية كشف تزوير الآثار القبطية
شاهد .. 60 صورة من ختام الدورة التدريبية كشف تزوير الآثار القبطية
شاهد .. 60 صورة من ختام الدورة التدريبية كشف تزوير الآثار القبطية
شاهد .. 60 صورة من ختام الدورة التدريبية كشف تزوير الآثار القبطية
شاهد .. 60 صورة من ختام الدورة التدريبية كشف تزوير الآثار القبطية
شاهد .. 60 صورة من ختام الدورة التدريبية كشف تزوير الآثار القبطية
شاهد .. 60 صورة من ختام الدورة التدريبية كشف تزوير الآثار القبطية
شاهد .. 60 صورة من ختام الدورة التدريبية كشف تزوير الآثار القبطية
شاهد .. 60 صورة من ختام الدورة التدريبية كشف تزوير الآثار القبطية
شاهد .. 60 صورة من ختام الدورة التدريبية كشف تزوير الآثار القبطية
شاهد .. 60 صورة من ختام الدورة التدريبية كشف تزوير الآثار القبطية
شاهد .. 60 صورة من ختام الدورة التدريبية كشف تزوير الآثار القبطية
شاهد .. 60 صورة من ختام الدورة التدريبية كشف تزوير الآثار القبطية
شاهد .. 60 صورة من ختام الدورة التدريبية كشف تزوير الآثار القبطية
شاهد .. 60 صورة من ختام الدورة التدريبية كشف تزوير الآثار القبطية
شاهد .. 60 صورة من ختام الدورة التدريبية كشف تزوير الآثار القبطية
شاهد .. 60 صورة من ختام الدورة التدريبية كشف تزوير الآثار القبطية
شاهد .. 60 صورة من ختام الدورة التدريبية كشف تزوير الآثار القبطية
شاهد .. 60 صورة من ختام الدورة التدريبية كشف تزوير الآثار القبطية
شاهد .. 60 صورة من ختام الدورة التدريبية كشف تزوير الآثار القبطية
شاهد .. 60 صورة من ختام الدورة التدريبية كشف تزوير الآثار القبطية
شاهد .. 60 صورة من ختام الدورة التدريبية كشف تزوير الآثار القبطية
شاهد .. 60 صورة من ختام الدورة التدريبية كشف تزوير الآثار القبطية
شاهد .. 60 صورة من ختام الدورة التدريبية كشف تزوير الآثار القبطية
شاهد .. 60 صورة من ختام الدورة التدريبية كشف تزوير الآثار القبطية
شاهد .. 60 صورة من ختام الدورة التدريبية كشف تزوير الآثار القبطية
شاهد .. 60 صورة من ختام الدورة التدريبية كشف تزوير الآثار القبطية
شاهد .. 60 صورة من ختام الدورة التدريبية كشف تزوير الآثار القبطية
شاهد .. 60 صورة من ختام الدورة التدريبية كشف تزوير الآثار القبطية
شاهد .. 60 صورة من ختام الدورة التدريبية كشف تزوير الآثار القبطية
شاهد .. 60 صورة من ختام الدورة التدريبية كشف تزوير الآثار القبطية
شاهد .. 60 صورة من ختام الدورة التدريبية كشف تزوير الآثار القبطية
شاهد .. 60 صورة من ختام الدورة التدريبية كشف تزوير الآثار القبطية
شاهد .. 60 صورة من ختام الدورة التدريبية كشف تزوير الآثار القبطية
شاهد .. 60 صورة من ختام الدورة التدريبية كشف تزوير الآثار القبطية
شاهد .. 60 صورة من ختام الدورة التدريبية كشف تزوير الآثار القبطية
شاهد .. 60 صورة من ختام الدورة التدريبية كشف تزوير الآثار القبطية
شاهد .. 60 صورة من ختام الدورة التدريبية كشف تزوير الآثار القبطية
شاهد .. 60 صورة من ختام الدورة التدريبية كشف تزوير الآثار القبطية
شاهد .. 60 صورة من ختام الدورة التدريبية كشف تزوير الآثار القبطية
شاهد .. 60 صورة من ختام الدورة التدريبية كشف تزوير الآثار القبطية
شاهد .. 60 صورة من ختام الدورة التدريبية كشف تزوير الآثار القبطية
شاهد .. 60 صورة من ختام الدورة التدريبية كشف تزوير الآثار القبطية
شاهد .. 60 صورة من ختام الدورة التدريبية كشف تزوير الآثار القبطية
شاهد .. 60 صورة من ختام الدورة التدريبية كشف تزوير الآثار القبطية
شاهد .. 60 صورة من ختام الدورة التدريبية كشف تزوير الآثار القبطية
شاهد .. 60 صورة من ختام الدورة التدريبية كشف تزوير الآثار القبطية
شاهد .. 60 صورة من ختام الدورة التدريبية كشف تزوير الآثار القبطية
شاهد .. 60 صورة من ختام الدورة التدريبية كشف تزوير الآثار القبطية
شاهد .. 60 صورة من ختام الدورة التدريبية كشف تزوير الآثار القبطية
شاهد .. 60 صورة من ختام الدورة التدريبية كشف تزوير الآثار القبطية
شاهد .. 60 صورة من ختام الدورة التدريبية كشف تزوير الآثار القبطية
شاهد .. 60 صورة من ختام الدورة التدريبية كشف تزوير الآثار القبطية
شاهد .. 60 صورة من ختام الدورة التدريبية كشف تزوير الآثار القبطية
شاهد .. 60 صورة من ختام الدورة التدريبية كشف تزوير الآثار القبطية
شاهد .. 60 صورة من ختام الدورة التدريبية كشف تزوير الآثار القبطية
شاهد .. 60 صورة من ختام الدورة التدريبية كشف تزوير الآثار القبطية
شاهد .. 60 صورة من ختام الدورة التدريبية كشف تزوير الآثار القبطية

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