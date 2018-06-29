عاصى الحلانى يحيى حفل ذكرى 30 يونيو بالمنارة بحضور المشاهير.. صور

أحيا فارس الأغنية العربية عاصي الحلانى، احتفالية ذكرى ثورة 30 يونيو، الذى أقيمت داخل قاعة المنارة للمؤتمرات بحضور عدد كبير من نجوم المجتمع والمشاهير.



حرص الحلاني في بداية فقرته على تحية الشعب المصرى والقيادة السياسية وقدم عددا من الأغاني الوطنية منها "كبيرة يا مصر" .



كما قدم الحلاني عددا من أغانيه الرومانسية المميزة منها "حب جنون" و"وينك حبيبى" و"أحلى الأوقات" و"دار يادار" وغيرها.