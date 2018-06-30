ميدانا الزراعيين والمديرية ببني سويف شاهدان على الثورة.. المتظاهرون تسببوا فى خسائر 150 مليون جنيه عقب فض رابعة.. شاهد

ميدان الزراعيين تغير اسمه لميدان هارون أمير الشهداء وصائد التكفيريين

حرق منشآت وديوان عام المحافظة



يعد ميدان "المديرية" الكائن في وسط وقلب مدينة بني سويف، والذي يوجد به أكبر تجمع للمصالح، الأهم والأشهر قاطبة، حيث إنه شهد أهم تظاهرات المحافظة، من طلاب مدارس والجامعات ، ومسيرات للأحزاب والنقابات المهنية، حتى جماعة الإخوان الإرهابية.



وفي ثورة 25 يناير 2011، كان ميدان المديرية رمزا للثورة، حيث احتشد فيه الشباب الثائر وتجمعوا، حتى سقط نظام مبارك، ولم تقع أي أحداث حرق وتخريب في بنى سويف في ثورة يناير، سوى حرق ونهب مقر الحزب الوطني، في شارع عبدالسلام عارف.



وظل الميدان كما هو، قبلة الشباب، حتى الأفراح والجنازات، كانت تمر عبر ميدان المديرية، نظرًا لوجود مسجد عمر بن عبد العزيز، في وسط الميدان، وهو المشهور باسم المسجد الكبير، ويُعقد فيه القران، وهناك قاعة ملحقة بالمسجد مخصصة للمناسبات، سواء الأفراح أو الجنازات، وظل الميدان على جمالة ورونقه، حتى ثورة 30 يونيو، وشهد الميدان خروج عشرات الآلاف من أبناء المحافظة.



وفى 3 يوليو 2013، اعتصم الإخوان في ميدان المديرية، وخزنوا السلاح في اعتصامهم، وسيطروا على المسجد، وكانوا يفتشون الأهالي أثناء دخولهم مسجد عمر بن عبد العزيز للصلاة، واستخدموا المسجد في أغراض خبيثة.



وفى 14 أغسطس، وعقب فض اعتصامي رابعة والنهضة، قامت عناصر جماعة الإخوان المعتصمة في ميدان المديرية، بإشعال النار في محكمة بني سويف الابتدائية، الموجودة بوسط الميدان، وتمكنوا من تفجيرها وإسقاطها، لتتغير معالم الميدان، لأول مرة منذ أكثر من 50 عامًا والتي تحولت الآن إلي موقف مؤقت لسيارات الأجرة والسيرفيس.



كما يوجد بالميدان مسجد عمر بن عبد العزيز في وسط مدينة بني سويف وبني هذا المسجد في عهد الرئيس الراحل أنور السادات عام 1978 وكان وقتها الشيخ محمد متولي الشعراوي وزيرا للأوقاف وعبد المنصف حزين محافظا لبني سويف.



ويعد المسجد شاهد عيان علي أحداث الثورة منذ اندلاعها في 25 يناير 2011حتى فض رابعة في 14 من أغسطس 2014.



وفي تلك الأثناء وبعدها يشهد المسجد جميع الأحداث التي مرت بها البلاد من مظاهرات واحتفالات علي مدار الثورة وحتى الآن يقوم المسجد بدور مهم في إقامة كافة الاحتفالات الدينية والمناسبات العامة والقومية بحضور القيادات التنفيذية والأهالي.



أما الميدان الثاني فهو ميدان الزراعيين بمدينة بنى سويف، والذي احتضن ثوار 25 يناير و30 يونيو، وهو ثان أكبر وأشهر ميدان بالمحافظة، ويتوسط شارع محمد متولى الشعراوى «عبدالسلام عارف سابقا» باعتباره أطول شارع فى المدينة، فيما قرر المحافظ المهندس شريف حبيب، تغيير الاسم من ميدان الزراعيين ليحمل اسم الشهيد البطل العقيد محمد إبراهيم هارون «صائد التكفيريين» والذى لقبه أهالي المحافظة بأمير الشهداء.



وسمى بميدان الزراعيين لوجود نادٍ للزراعيين به، ولم يتغير به سوى مبنى الحزب الوطنى الذى أحرقه المتظاهرون فى ثورة 25 يناير، ليتم استبداله بمجمع محاكم مجلس الدولة وهو على بعد 200 متر من ميدان الزراعيين.



ومن الملاحظ إن الميدان، كان قبل ثورة 25 يناير هدفا للمحافظين فى عهد مبارك، وكل محافظ يتولى منصبه يقوم بتغيير النافورة فى وسطه وتجميلها، وحدث ذلك فى عهد 3 محافظين سابقين قبل الثورة وكان آخر تجميل لها فى عهد الدكتور أنس جعفر المحافظ الأسبق، وخصص نصف مليون جنيه لتجديدها.



فى الميدان 3 مقاهٍ أشبه بالصالونات السياسية، ويتجاوز دورها , دور المقاهي الشعبية كتجمعات لقضاء أوقات الفراغ، وتختص بنشاط سياسى موازٍ لدورها الأساسى، وتتحول إلى شعلة حراك ثورى وثقافى، ووسيلة إعلام لتوجيه العامة.



أما عن الخسائر التي شهدتها المحافظة من جراء حكم الإخوان وبعد فض رابعة فقد حصدت محافظة بني سويف خسائر كبيرة في منشآتها الحكومية منذ اندلاع ثورة 25 يناير 2011م وحتى الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد والتي اعتبرت من أكثر المحافظات التي وقعت بها خسائر في منشآتها الحيوية ومصالحها الحكومية.



وشهدت المحافظة في أحداث ثورة يناير 2011 حرق كل أقسام الشرطة بالمحافظة فيما عدا مركز شرطة الفشن والتي تم إعادة ترميمها فيما عدا مركز ببا والذي لم يتم ترميمه حتى الآن كما تم حرق مديرية التموين ومبنى الحماية المدنية بشارع عبد السلام عارف بمدينة بني سويف ومبنى جهاز أمن الدولة آن ذاك وجميعها تم إعادة ترميمها وتم حرق مبنى الحزب الوطني المنحل والذي آل لهيئة مستشاري مجلس الدولة ولم يتم ترميمه حتى الآن.



كما تعرض مبنى الإدارة الهندسية للحرق وسرقة محتوياته وكذا مبنى أملاك الدولة وتحطيم واجهة مبنى المجلس الشعبي المحلي وتم إعادة ترميمهم أما الخسائر التي نتجت عن الأحداث التي شهدتها البلاد في يوم 14 أغسطس 2013، والتي اسفرت عن خسائر مادية بلغت حوالي 150 مليون جنيه وقام البلطجية والخارجين عن القانون بأعمال نهب وسلب أجهزة ومعدات بأكثر من 6 ملايين جنيه إضافة إلى حرق آلاف القضايا وسرقة مئات جوازات سفر المواطنين التي تم نهبها من داخل إدارة الجوازات إلى جانب اختفاء دفاتر وسجلات مخالفات المرور بعد حرق مقر نيابة المرور .



كشف تقرير لجنة حصر التلفيات التي شكلها المستشار مجدي محمد البتيتى محافظ بني سويف حينذاك لرفعه إلى وزارة التنمية المحلية عن اقتحام وحرق مبنى ديوان عام محافظة بني سويف وكذا الاستراحات المجاورة له وبعض المنشآت بكافة محتوياتها من مستندات وأثاث ومفروشات وسيارات وأجهزة وأصناف مستديمة ليكون إجمالي الخسائر التي تضررت بها المحافظة من الديوان العام والوحدة المحلية للمدينة 65 مليون جنيه.



كما تسببت الاعتداءات في إحداث خسائر أخرى تمثلت في حريق مبنى محكمة بني سويف الابتدائية والذي قدرت خسائره بحوالي 8 ملايين جنيه بالإضافة لحرق سيارات ومعدات خاصة بالحماية المدنية قدرت بنحو 5 مليون جنيه وحرق مبنى الأمن الوطني ومدرسة الراهبات وسرقة مدرسة إيهاب إسماعيل بمدينة بني سويف ومدرسة الثانوية بنات بمركز ببا وحرق أقسام شرطة الواسطى و ببا و سمسطا و بنى سويف وتهريب المساجين بداخلها والاستيلاء على كميات هائلة من الأسلحة والذخائر وسرقة مبنى الجوازات وبنك التنمية و بنك باركليز وبذلك قدرت الخسائر التي تكبدتها بني سويف من أحداث العنف المسلح الأخيرة بحوالي 150 مليون جنيه.



وأشار التقرير إلى ضبط بعض محتويات الديوان العام بقرية بياض العرب شرق النيل وتشمل 67 شاشة عرض خاصة بمركز التدريب على الحاسب الآلي بالمحافظة و11 طابعة ليزر وعدد 3 طابعة ديسك و3 بروجيكتير عرض و2 فيديو و2 ريسيفر و3 أجهزة تليفزيون وأجهزة منظمة للكهرباء وسكانر واحتوت المضبوطات أيضًا على شاشات عرض كبيرة وطابعات حديثة وجهاز كمبيوتر ومراوح وأجهزة تكييف وأجهزة حديثة وفاكسات وخزن حديدية وحامل أعلام وفاكس مزود بطابعة وأنابيب بوتاجاز ومبردات مياه ولوحة مفاتيح وخرطوم حريق وطفايات حريق وجهاز ديب فريزر وكراسي جلد .



وكانت محافظة بني سويف قد شهدت أحداث عنيفة فور فض اعتصام مؤيدي المعزول بميداني رابعة العدوية والنهضة يوم الأربعاء 14 أغسطس قبل السابق حيث وقعت أعمال عنف وحرق ونهب وسلب للمنشآت والمصالح الحكومية أخطرها حرق مبنى المحافظة والمحكمة وأقسام الشرطة و الجوازات بعدها أسرع المئات من البلطجية وبعض أهالى المناطق العشوائية بعزبة التحرير وعزبة بلبل للاستيلاء على الأجهزة والمعدات والأسلحة والتي تصل قيمتها إلى حوالي 6 ملايين جنيه .



ونهب البلطجية والباعة الجائلون (بائعي الخردة ) محتويات محكمة بنى سويف المحترقة بعد انهيارها كاملا وأخذوا أبواب وشبابيك و مواسير حديدية وأخشاب تزيد قيمتها عن 100 ألف جنيه وشوهد مئات الأهالى يفتشون في بقايا القضايا المحترقة عن أوراق ووثائق وقاموا بتحميل عشرات الأجولة .



كما شهدت المحافظة استبعاد وكيل وزارة الصحة ووكلين لوزارة التربية والتعليم وتغيير محدود لرؤساء مدن في بني سويف والواسطي وببا وناصر.



وتعاقب علي المحافظة منذ عام واحد تقريبا ثلاثة محافظين اولهم المستشار ماهر بيبرس والذي تم نقله الي الاسكندرية يليه المحافظ (الإخواني ) الدكتور عادل عبد المنعم والذي كان يشغل عميدا لكلية العلوم بجامعة بني سويف , وأخيرا المستشار مجدي البتيتي المحافظ الحالي للإقليم.



شارك عشرات الآلآف من ابناء المحافظة في ثورة 30 يونية بالخروج في الميادين العامة خاصة ميادني المديرية والزراعيين رمزا الثورة ببني سويف كما خرج الآلآف من أبناء المراكز والقري حاملين علم مصر وصورا للفريق أول عبد الفتاح السيسي تأييدا للجيش والشرطة.



وأخيرا شهدت المحافظة سقوط أكثر من 4 شهداء من الجيش والشرطة منذ فض إاتصامي رابعة والنهضة، هم الشهداء: "العقيد مالك مهران مدير ادارة المرور النقيب مينا عزت بقسم شرطة بني سويف النقيب محمد صفوت الذي استشهد في المنيا، النقيب بالجيش اسماعيل عيد وسبقهم في الشهادة النقيب شرطة هشام طعمه بقسم شرطة بني سويف الذي استشهد فور ثورة يناير علي ايدي بلطجية وجميعهم تم تكريمهم واطلاق اسمائهم علي مدارس بالمحافظة".



كما شهدت المحافظة حادث استشهاد 5 من أفراد الشرطة في حادث الإعتداء علي كمين صفط الشرقية بمركز الواسطي شمال المحافظة .