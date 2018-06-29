شاهد.. أهالي درنة يخروجون في مسيرات للاحتفال بتحريرها من المتطرفين

خرج أهالي مدينة درنة الليبية في مسيرات على الأقدام وفي السيارات في الشوارع للاحتفال بتحرير المدينة من أيدي جماعة مجلس شورى مجاهدي درنة، التابع لتنظيم القاعدة.ونشرت شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية فيديو يظهر احتفالات أهالي درنة بتحريرها من المتطرفين، وسط حماية مشددة من قوات الجيش الليبي.وأعلن القائد العام للجيش الليبي، خليفة حفتر، أمس الخميس تحرير مدينة درنة كاملة من يد الإرهابيين، ليصبح الشرق الليبي بأكمله في يد الجيش.ويظهر الفيديو خروج الأهالي في مسيرات بالسيارات ملوحين بعلامة النصر، بينما أجرى مترجلون مسيرات في شوارع المدينة.