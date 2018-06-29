ماتيس يعبر عن تضامنه مع اليابان بشأن مواطنين خطفتهم كوريا الشمالية

أبدى وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس تضامنه مع اليابان اليوم الجمعة فيما يتعلق بالمختطفين اليابانيين المحتجزين في كوريا الشمالية وذلك خلال محادثات في طوكيو تركز على مفاوضات لنزع أسلحة بيونجيانج النووية.



ولاحظ ماتيس الذي يزور اليابان في المحطة الأخيرة من جولته الأسيوية التي شملت أيضا الصين وكوريا الجنوبية أن وزير الدفاع الياباني إيتسونوري أونوديرا يضع دبوس صدر للتذكير باليابانيين الذين خطفتهم كوريا الشمالية لتدريب جواسيسها.



وقال ماتيس في مستهل محادثاته مع أونوديرا في وزارة الدفاع في طوكيو "أنوه باحترام إلى الدبوس الأزرق الذي تضعه ونحن معكم".



وقال أونوديرا إنه سيبحث مع ماتيس موضوع كوريا الشمالية.