ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

كأس العالم

المنتخب الألماني يعتذر لجماهيره: نحن آسفون لأننا لم نلعب كأبطال للعالم

الجمعة 29/يونيو/2018 - 06:10 ص
المنتخب الألماني
المنتخب الألماني
اعتذر المنتخب الألماني لكرة القدم، لجمهوره بعد الخروج من الدور الأول من نهائيات كأس العالم المقامة في روسيا.

ونشر الحساب الرسمي لمنتخب ألمانيا على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، تغريدة قال فيها: "أعزائنا المشجعون نشعر بخيبة أمل مثلكم وكأس العالم يأتي فقط كل أربع سنوات، وكنا نتوقع الكثير، نحن أسفون لأننا لم نلعب كأبطال للعالم، ورغم الألم الذي نشعر به، نحن نستحق ان نخرج".

وكان المنتخب الألماني قد اقصى رسميا من دور المجموعات بكأس العالم روسيا 2018، بعد الهزيمة من المنتخب الكوري الجنوير بنتيجة 2-0 ليودع منافسات المونديال العالمي بشكل رسمي.
المنتخب الألماني يعتذر لجماهيره: نحن آسفون لأننا لم نلعب كأبطال للعالم

ترشيحاتنا

نجوم الفن فى عزاء والد محمد فهيم.. صور

عارضات أزياء تخطف الأنظار بكأس العالم.. صور

مقتل سجين وإصابة العشرات خلال اقتحام الحوثيين للسجن المركزي بالحديدة

غدا .. توفيق عكاشة يقدم برنامجا جديدا على قناة الحياة

حيلة ذكية لمنع أحمر الشفاه من التشقق

الجارحي: المصانع الصغيرة والموزعون وراء ارتفاع أسعار حديد التسليح

زعماء الاتحاد الأوروبي يتوصلون إلى اتفاق بشأن الهجرة

في الذكرى الخامسة لإسقاط حكم الإخوان..أكثر من مليون متظاهر تجمعوا أمام ديوان محافظة الشرقية وطالبوا بإسقاط حكم الجماعة..صور

بالصور.. أنجلينا جولي تخطف الأنظار بإطلالتها في لندن

"مونديال روسيا" أول بطولة كأس عالم تشهد تسجيل كل منتخب هدفين على الأقل

عبد الله السعيد يشكر مرتضى منصور ونادي الزمالك.. فيديو

مسئول ألمانى يوجه رسالة للشعب المصري بعد خروج المنتخب من كأس العالم

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالصور.. أنجلينا جولي تخطف الأنظار بإطلالتها في لندن

أول تعليق لـ عبد الله السعيد عقب انتهاء أزمته مع الزمالك.. صور

سكان مدينتي يحاصرون منزل محمد صلاح .. فيديو وصور

لويس رودريجيز يتقدم لمنتخب بنما فى مرمى تونس ..فيديو وصور

ارتدي نظارات شمسية ملونة لموضة صيف 2018.. صور

فيديو

شاهد حكاية رجل خمسيني حاصل على 2 بكالوريوس وليسانس وثانوية فندقية
ياسر جلال ومحمد رياض يتشاركان فى دويتو غنائى لأول مرة.. فيديو
حمادة هلال: كان نفسى أغنى والله وعملوها الرجالة لمنتخب مصر فى روسيا
نجلة الشهيد هشام بركات: أنتقم لوالدى بطريقتى..فيديو
الأول على الثانوية الفندقية: تزوجت العلم وأهلي وجهوا لى اللوم

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح زيادة دعم التموين 10 جنيهات إضافية لمواجهة الغلاء؟

هل تؤيد مقترح زيادة دعم التموين 10 جنيهات إضافية لمواجهة الغلاء؟