المنتخب الألماني يعتذر لجماهيره: نحن آسفون لأننا لم نلعب كأبطال للعالم

اعتذر المنتخب الألماني لكرة القدم، لجمهوره بعد الخروج من الدور الأول من نهائيات كأس العالم المقامة في روسيا.



ونشر الحساب الرسمي لمنتخب ألمانيا على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، تغريدة قال فيها: "أعزائنا المشجعون نشعر بخيبة أمل مثلكم وكأس العالم يأتي فقط كل أربع سنوات، وكنا نتوقع الكثير، نحن أسفون لأننا لم نلعب كأبطال للعالم، ورغم الألم الذي نشعر به، نحن نستحق ان نخرج".



وكان المنتخب الألماني قد اقصى رسميا من دور المجموعات بكأس العالم روسيا 2018، بعد الهزيمة من المنتخب الكوري الجنوير بنتيجة 2-0 ليودع منافسات المونديال العالمي بشكل رسمي.