دب يلتقط سيلفي بإحدى الغابات الروسية .. صور

نشرت قناة روسيا اليوم، مقطع فيديو انتشر على صفحات ومواقع الإنترنت الروسية مؤخرا يظهر دبا فضوليا اقترب من أحد الكاميرات، وكأنه أراد التقاط صورة "سيلفي" لنفسه.



ويظهر الفيديو دبا صغيرا مع أمه في الغابة، لاحظ وجود إحدى كاميرات المراقبة البيئية المثبتة على الأرض، واقترب منها وعاينها عن قرب بفضول شديد.



يذكر أن الكاميرا التي سجلت تلك اللقطة الطريفة هي واحدة من مجموعة كاميرات نشرها علماء البيئة، بالقرب من بحيرة "الكوريل" في منطقة كامتشاتكا الروسية.