وضع كيان لافارج تحت تصرف القضاء الفرنسي وتهم بالتورط في جرائم ضد الإنسانية

وجه القضاء الفرنسي اتهاما لشركة لافارج بالتورط في جرائم ضد الإنسانية وتمويل جماعة إرهابية، بعدما وضع القضاء الكيان المعنوي للشركة تحت إشراف القضاء.



وذكر التليفزيون الفرنسي عن مصدر قضائي أنه تم استجواب قادة الشركة في قضية تمويل جماعة إرهابية في سوريا، موضحا أن لافارج يتم ملاحقتها بسبب مخالفتها للحصار، وتعريض حياة آخرين للخطر، وتمويل جماعة إرهابية والتورط في جرائم ضد الإنسانية.



يشير الموقع إلى أن الكيان المعنوي للشركة وضع قيد "الاعتقال" أو تصرف القضاء، بما في ذلك دفع فدية قيمتها 30 مليون يورو.

ومن جانبها، أعلنت الشركة البدء في الاستئناف ضد هذه القرارات.



