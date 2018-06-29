ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

وضع كيان لافارج تحت تصرف القضاء الفرنسي وتهم بالتورط في جرائم ضد الإنسانية

الجمعة 29/يونيو/2018 - 08:24 ص
صدى البلد
حسن محرم
وجه القضاء الفرنسي اتهاما لشركة لافارج بالتورط في جرائم ضد الإنسانية وتمويل جماعة إرهابية، بعدما وضع القضاء الكيان المعنوي للشركة تحت إشراف القضاء.

وذكر التليفزيون الفرنسي عن مصدر قضائي أنه تم استجواب قادة الشركة في قضية تمويل جماعة إرهابية في سوريا، موضحا أن لافارج يتم ملاحقتها بسبب مخالفتها للحصار، وتعريض حياة آخرين للخطر، وتمويل جماعة إرهابية والتورط في جرائم ضد الإنسانية.

يشير الموقع إلى أن الكيان المعنوي للشركة وضع قيد "الاعتقال" أو تصرف القضاء، بما في ذلك دفع فدية قيمتها 30 مليون يورو.
ومن جانبها، أعلنت الشركة البدء في الاستئناف ضد هذه القرارات.

ترشيحاتنا

شاهد حكاية رجل خمسيني حاصل على 2 بكالوريوس وليسانس وثانوية فندقية

رئيس وزراء إيطاليا يشيد بالاتفاق الأوروبي حول الهجرة

التصريح بدفن جثتين عثر عليهما داخل برميل طرشي

مصرع 9 وتفحم 54 سيارة في انفجار بمدينة لاجوس النيجيرية

شاهد.. رشا نبيل تدخل فى نوبة بكاء على الهواء

تعرف على حالة الطقس في مصر اليوم .. فيديو

فايا يونان تنشر مقطع فيديو عبر حسابها بإنستجرام

المنتخب الألماني يعتذر لجماهيره: نحن آسفون لأننا لم نلعب كأبطال للعالم

تقرير: إيران الأسوأ عالميا في الاتجار بالبشر

مقتل 9 أشخاص وحرق 54 سيارة في انفجار صهريج في لاجوس

عارضة أزياء بلجيكية تلتقط صورا عارية بأثيوبيا بعد ادعائها الاعتقال في مصر

الأول على الثانوية الفندقية: تزوجت العلم وأهلي وجهوا لى اللوم

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالصور.. أنجلينا جولي تخطف الأنظار بإطلالتها في لندن

أول تعليق لـ عبد الله السعيد عقب انتهاء أزمته مع الزمالك.. صور

سكان مدينتي يحاصرون منزل محمد صلاح .. فيديو وصور

لويس رودريجيز يتقدم لمنتخب بنما فى مرمى تونس ..فيديو وصور

ارتدي نظارات شمسية ملونة لموضة صيف 2018.. صور

فيديو

الأرصاد: الطقس معتدل على كافة الأنحاء لمدة 3 أيام..فيديو
تعرف على حالة الطقس في مصر اليوم .. فيديو
شاهد حكاية رجل خمسيني حاصل على 2 بكالوريوس وليسانس وثانوية فندقية
ياسر جلال ومحمد رياض يتشاركان فى دويتو غنائى لأول مرة.. فيديو
حمادة هلال: كان نفسى أغنى والله وعملوها الرجالة لمنتخب مصر فى روسيا

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح زيادة دعم التموين 10 جنيهات إضافية لمواجهة الغلاء؟

هل تؤيد مقترح زيادة دعم التموين 10 جنيهات إضافية لمواجهة الغلاء؟