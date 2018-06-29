عارضة أزياء بلجيكية تلتقط صورا عارية بأثيوبيا بعد ادعائها الاعتقال في مصر

التقطت عارضة الأزياء البلجيكية، ماريسا بابان، صورا جديدة لها عارية مع مواطن إثيوبي، بعد شهور قليلة من قولها أنها اعتقلت في مصر خلال محاولتها التصوير عارية في المعابد الأثرية.



وذكرت صحيفة "مترو" الأمريكية أن بعض عارضات الأزياء تحب أن تكون مثار جدل، ويحاولن أن يتصدرن وعادة ما تساعد الدعاية على دفع مستقبلهن المهني، ومن بين هؤلاء ماريسا بابن، التي ليست غريبة عن إثارة السخرية، فبعد ادعائها الاعتقال في مصر على خلفية جلسة تصوير عارية في المعابد المصرية، فإنها تعود مجددا لتصدر المشهد بالتصوير عارية في واحدة من أكثر القبائل الملونة في إفريقيا.



ولفتت الصحيفة إلى أنها نشرت صورا خلال رحلة في أفريقيا، حيث تسير عارية وسط أهالي قبيلة معزولة.



وكانت ماريسا قد التقط في الماضي صورة عارية لها على سارية للعلم الإسرائيلي.