تقرير: إيران الأسوأ عالميا في الاتجار بالبشر

أدرجت الولايات المتحدة، إيران في مرتبة أسوأ الدول فيما يتعلق بالاتجار بالبشر، موجهة إليها اتهامات بتجنيد الأطفال.



وبحسب شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية، فإن الدول المدرجة على القائمة، يمكن أن تواجه عقوبات منها فرض قيود على الحصول على المساعدات العسكرية الأمريكية.



وبحسب التقرير الصادر من الخارجية الأمريكية بشأن الاتجار بالبشر لعام 2018، فقد جرى تخفيض تصنيف الجابون ولاوس وبابوا غينيا الجديدة وفقا للترتيب.



ويقيم التقرير أداء 187 دولة ومنطقة ويصنفها من فئات أفضل إلى الأسوأ.



وقال مسئول أمريكي أنه جرى إجمالا رفع تصنيف 29 دولة وخفض 20 في تقرير هذا العام.



