زعماء الاتحاد الأوروبي يتوصلون إلى اتفاق بشأن الهجرة

توصل زعماء الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق بشأن الهجرة بعد محادثات فوضوية استمرت نحو 10 ساعات في بروكسل حول القضية الحساسة التي تهدد وحدتهم ومنطقة حرية التنقل وحكومة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.



وقال دونالد توسك الذي ترأس المحادثات "اتفق زعماء دول الاتحاد الأوروبي الثماني والعشرين على نتائج القمة ومنها قضية الهجرة".



كانت إيطاليا أعاقت في وقت سابق التوصل إلى أي اتفاق خلال القمة ما لم ينفذ الشركاء الأوروبيون مطالبها بشأن الهجرة. وبحث الزعماء خلال القمة عددا من القضايا الأخرى منها التجارة والأمن.