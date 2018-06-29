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أخبار العالم

مون: التحالف الكوري الأمريكي الأساس نحو إخلاء شبه الجزيرة من السلاح النووي

الجمعة 29/يونيو/2018 - 06:07 ص
رئيس كوريا الجنوبية
رئيس كوريا الجنوبية مون جيه-إن
رويترز
قال رئيس كوريا الجنوبية مون جيه-إن اليوم الجمعة إن الخطوات التي اتخذت في الآونة الأخيرة نحو إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية لم تكن لتحدث لولا قوة الردع المتمثلة في التحالف بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية والتحضيرات التي اتخذت جنبا إلى جنب للتواصل مع كوريا الشمالية دبلوماسيا.

وقال مون "الاجتماعات الناجحة بين الكوريتين وبين كوريا الشمالية والولايات المتحدة والخطوات التي اتخذت نحو إخلاء شبه الجزيرة الكورية بالكامل من الأسلحة النووية ونحو إحلال السلام الدائم لم يكن لتحدث بدون قوة الردع والموقف الأولي للتحالف بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية".

جاءت تصريحات مون في رسالة بمناسبة ذكرى افتتاح مقر قيادة الأمم المتحدة والمقر الجديد للقوات الأمريكية في كوريا الجنوبية في قاعدة كامب همفريوز جنوبي سول.

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