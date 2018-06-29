أسبوع حافل لوزير الزراعة النشيط .. زيارتان و11 اجتماعا ومؤتمرا في 7 أيام تسفر عن وضع حجر أساس لمشروعي إنتاج حيواني وسمكي.. استمارات سرية لتقييم قيادات الوزارة.. وفريق علمي لمراجعة مشروع مثير للجدل

حالة من النشاط دبت في أرجاء مقر وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بالدقي، فمنذ اليوم الأول لتوليه مسئولية حقيبة الزراعة في حكومة المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لم يهدأ الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة الجديد عن العمل، سواء من خلال الزيارات الميدانية، أو اللقاءات مع جميع أطياف القطاع الزراعي في مصر.



وضع حجر أساس مشروعين بالقليوبية

بدأ وزير الزراعة الأسبوع المنصرف بزيارة إلى محافظة القليوبية، شهد خلالها وضع حجر الأساس للمزرعة السمكية ببحيرة عرب العليقات بمركز الخانكة، فضلا عن إلقاء الأصبعيات والزريعة بها، وذلك بحضور اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية والدكتورة منى محرز نائب الوزير لشئون الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية.



وأشار الوزير إلى أنه تم إعداد خطة بالتنسيق مع الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية لاستغلال بركة عرب العليقات بمحافظة القليوبية كمربى سمكي وذلك عن طريق تنميتها بعدد 500 ألف إصبعية من أسماك العائلة البورية والبلطي النيلي والبلطي الأحمر، فضلًا عن استغلالها لراغبي الصيد من الهواة.



وأوضح أن الرؤية التي أعدتها الوزارة في هذا الشأن تتضمن أيضًا: إنشاء عدد 40 قفصا سمكيا بقطر 8 أمتار للقفص الواحد، بحيث يتم استزراع القفص الواحد بعدد 8000 إصبعية بلطي للوصول بالإنتاجية إلى 2 طن للقفص الواحد بإجمالي 80 طنا للدورة الواحدة.



ولم تقتصر زيارة الوزير إلى القليوبية على ذلك، بل حضر الوزير مؤتمرا صحفيا بمقر محافظة القليوبية مع المحافظ، للإعلان عن مشروعين لوزارة الزراعة بالمحافظة أحدهما تطوير بركة عرب العليقات والثاني في مجال الثروة الحيوانية بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير.



وأكد الوزير، حرص الوزارة على التنسيق المستمر مع محافظة القليوبية لتنفيذ عدد من مشروعات الزراعية الكبرى، في مجالات الانتاج النباتي والحيواني والسمكي والداجني، مشيرا إلى أن المشروعات التي يتم التنسيق المشترك لإقامتها بالمحافظة تهدف في الأساس الى تحقيق الأمن الغذائي بالمحافظة، ورفع مستوى معيشة أبنائها، فضلًا عن دعم المزارع والمربي الصغير.



وأوضح وزير الزراعة ان تلك المشروعات يأتي على رأسها: إقامة مشروعات للاستزراع السمكي ببحيرة عرب العليقات بمركز الخانكة، بهدف تنمية الثروة السمكية بالمحافظة، وزيادة الانتاج السمكي، فضلًا عن مشروع محطة للإنتاج الحيواني بمزرعة الجبل الأصفر، والمقرر تنفيذها بالتعاون المشترك بين الوزارة والمحافظة ومؤسسة مصر الخير، باعتبارها واحدة من أهم مؤسسات المجتمع المدني التي تمتلك خبرة كبيرة في هذا المجال ولاقي نجاحًا كبيرًا في عدد من المحافظات.



وأكد أبو ستيت أهمية الدور الذي يلعبه المجتمع المدني ومؤسساته من اجل تحقيق التنمية في المجتمع، لافتا الى أن وزارة الزراعة ترحب بأي مبادرة تنموية مدروسة لمؤسسات المجتمع المدني، يتم تنفيذ بالشراكة والتنسيق مع وزارة الزراعة، بما يساهم في تحقيق تنمية حقيقية وشاملة من خلال رفع كفاءة الانتاج، وباستغلال كافة الامكانيات المتاحة لدى الوزارة ومركزي البحوث الزراعية والصحراء ومحطاتهما البحثية في المحافظات المختلفة.



تفقد مشروع غرب غرب المنيا المثير للجدل

ولم يهدأ نشاط الوزير الجديد عند ذلك، بل تبع الزيارة الأولى بأخرى لمحافظة المنيا في اليوم التالي مباشرة، تفقد خلالها مشروع استزراع الـ20 ألف فدان بمنطقة غرب غرب المنيا، للوقوف على الإجراءات والخطوات التي تجرى حاليا بالمشروع.



واصطحب الوزير في الزيارة، نائبته الدكتور منى محرز، وفريق علمي من الخبراء والمتخصصين في مجالات الزراعة والإنتاج الحيواني المختلفة بالجامعات المصرية ومركزي البحوث الزراعية والصحراء، وذلك لمراجعة الأعمال التي يجري تنفيذها بالمشروع.



وأكد وزير الزراعة أن مهمة الفريق العلمي ليست التقييم ولكن المراجعة للأعمال التي تمت حتى الآن، للوقوف على النقاط الايجابية بالمشروع، والنقاط الواجب تحسين الأداء فيها، فضلا عن المقترحات الواجب اتباعها خلال الفترة المقبلة، لافتا الي انه تم تقسيم الفريق العلمي إلى ثلاث مجموعات عمل هي: الانتاح الحيواني، الأراضي وإدارة المياه والهندسة الزراعية، فضلا عن مجموعة الإنتاج النباتي.



وأضاف أبو ستيت، أن مجموعات العمل من المقرر أن تنتهي من إعداد تقاريرها النهاية خلال خمسة أيام، ليتم إعداد تقرير نهائي مجمع وعرضه الأحد المقبل خلال اجتماع موسع لفريق الخبراء كاملا، يعقد بديوان وزارة الزراعة، مشيرا إلى أنه سيتم إعداد خطة تنفيذية لتوصيات ومقترحات فريق الخبراء، علي أرض الواقع، بحيث يجرى البدء في تنفيذها على أقصى تقدير منتصف يوليو المقبل، والتخطيط لزراعة محاصيل الموسم الشتوي.



وتوجه أبوستيت بالشكر والتقدير لكل من بذل جهد بالمشروع خلال الفترة السابقة من العاملين به وحتى القائمين على إدارته، مشيرا إلى أنهم واجهوا الفترة الماضية تحديات غاية في الصعوبة، وظروف بيئية غير ملائمة على مدار الشهور الماضية، ورغم ذلك كان لديهم الإصرار والعزيمة لتحقيق الإنجاز، وبالتالي فإن أي سلبيات لا تتعلق بإخلاص العاملين على المشروع وإدارته، وقال إن أي مشروع زراعي معرض للتأثيرات السلبية للظروف البيئية التي من الممكن ان تؤثر على الانتاج النباتي والحيواني.



كما تفقد وزير الزراعة محطة الانتاج الحيواني بالمشروع، والتي تحقق فيها معدلات إنجاز عالية حيث تفقد عنابر التسمين والأمهات فضلا عن الولدات الجديدة والتي تمثل بشائر للرؤوس الموجودة حاليا في المحطة، كما وجه باستكمال الطاقة الاستيعابية للمحطة، بالإضافة إلى تفقد الصوب الزراعية والمنزرع بها محاصيل : الفلفل، الخيار، الطماطم، الجرجير، والباذنجان فضلا عن الزراعات المكشوفة لمحاصيل: الذرة، دوار الشمس، الرمان، الزيتون، الجوافة، الليمون، والعنب والمورينجا، فضلا عن تفقد معمل تحليل التربة والمياه والنبات التابع لمعهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة، والذي تم تجهيزه بأحدث الأجهزة والمعدات في هذا المجال، فضلا عن الاطلاع على تجربة المعمل في انتاج الكومبوست من المخلفات الزراعية المختلفة، ليتم استخدامه في تسميد التربة.



9 لقاءات مع أطياف القطاع الزراعي وقيادات دولية

وكان للقاءات التي عقدها الدكتور أبو ستيت، مع أطياف القطاع الزراعي في مصر نصيب الأسد من وقته، حيث التقى وفدا من المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة "أكساد" برئاسة الدكتور رفيق صالح مدير عام مركز "أكساد" لبحث تكثيف التعاون المشترك بين الجانبين.



وكان لنواب الشعب في البرلمان المصري نصيب من لقاءات الوزير النشيط، حيث استقبل وزير الزراعة، أعضاء لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الشعيني رئيس اللجنة، والذين حضروا لتهنئته بتوليه حقيبة وزارة الزراعة، وأكد خلال اللقاء على أهمية التواصل الفعال والتنسيق خلال الفترة المقبلة بين الوزارة وأعضاء اللجنة، بإعتبارهم المعبرين عن تطلعات المزارعين، والمشاكل التي تواجههم.



وأشار أبوستيت إلى أن الوزارة حريصة على دعم المزارعين والمربيين وخاصة الصغار منهم، وإزالة كافة العوائق التي تواجههم وحل مشاكلهم، بإعتبار أن المزارع هو العمود الفقري للاقتصاد القومي، ودعمه يساهم في تحقيق التنمية الحقيقية وتأمين غذاء المصريين، مؤكدا أن الحكومة ومجلس النواب هدفهما في النهاية تحقيق مصلحة مصر والشعب المصري، ورفع مستوى معيشته، وتذليل العقبات أمام المواطنين، لافتًا الى أهمية دعم مجلس النواب للوزارة حتى يتثنى لها النجاح والنهوض بالزراعة وتحقيق كافة الخطط التي ستضعها الوزارة في برنامجها من أجل تطوير الزراعة المصرية.



وفي إطار سياسته الجديدة لتنظيم الهيكل الإداري للوزارة، عقد الوزير، اجتماعين منفصلين، بحضور الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، والدكتور سعد نصار، مستشار وزير الزراعة، لرؤساء القطاعات التابعة للوزارة، ورؤساء الهيئات والمراكز البحثية، لمناقشة خطط العمل وسبل تحسين الأداء الفترة المقبلة.



وأكد وزير الزراعة، خلال الاجتماعين، أن الإصلاح الإداري يأتي على رأس أولوياته لضبط دولاب العمل داخل الوزارة وقطاعاتها وهيئاتها المختلفة، لافتًا إلى أنه سيكون هناك عمليات تقييم مستمرة بهدف تقويم الأداء والتعرف على نقاط القصور ومحاولة التغلب عليها، موضحا أن عمليات التقييم سيخضع لها الجميع بداية من صغار الموظفين بالإدارات المختلفة مرورًا بمديري العموم ووكلاء الوزارة ورؤساء القطاعات والهيئات، لتطوير الأداء المؤسسي في قطاعات الوزارة ككل، لافتا إلى أنه سيكون لأول مرة لصغار الموظفين تقييم مرؤوسيهم من خلال استمارات تقييم يجرى إعدادها بشكل يضمن السرية حفاظًا على كرامة رئيس العمل والمرؤوس.



وأكد وزير الزراعة أنه تم وضع خمسة معايير لتطوير الأداء المؤسسي وهي: الشفافية، والنزاهة، والمصداقية، واللامركزية في الإدارة، فضلًا عن المتابعة والتقييم بشكل مستمر، مشددا على ضرورة الاستفادة من جميع الكوادر والطاقات البشرية الموجودة بالوزارة، والاستفادة منها على الوجه الأمثل، فضلا عن الاستفادة من طموحات الشباب وتمكينهم، كذلك التركيز على صقل المهارات والتدريب والتأهيل وتنمية القدرات من أجل رفع مستوى الأداء.



وأشار وزير الزراعة إلى ضرورة وجود عدالة في توزيع الحوافز والمكافآت في كل قطاع، طبقًا لمعدلات الإنجاز، لافتًا إلى أن ذلك ليس الهدف منه التضييق على الموظفين والعاملين، ولكن بهدف تحفيز المتميزين في العمل، فضلًا عن ترشيد النفقات تنفيذًا لتوجيهات القيادات السياسية وتكليفات الحكومة.



ولم يغفل وزير الزراعة الجديد، قطاع الإنتاج الداجني الذي يعد من المصادر الرئيسية للاستثمارات التي تعتمد عليها الدولة، حيث بحث الوزير مع وفد الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي والاتحاد العام لمنتجي الدواجن، تسويق المحاصيل الزراعية لدى المزارعين، مؤكدا على ضرورة تفعيل قانون الزراعية التعاقدية الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومركز الزراعات التعاقدية، وعمل منظومة متكاملة بالتنسيق المشترك لحماية المزارعين وضمان حصولهم على عائد مجزي نظير زراعتهم.



وأشار أبو ستيت إلى أن ضمان تسويق المحصول للمزارعين أمر من شأنه تشجيع المزارع، وعدم تركه فريسة في يد التجار، الأمر الذي سيساهم في حرص المزارع على زيادة الإنتاجية وخاصة من المحاصيل الاستراتيجية بما يؤدي الى تحقيق الأمن الغذائي، وتقليص الفجوة من الغذاء، لافتًا الى ان المحاصيل التي سيتم التركيز على تسويقها الفترة المقبلة هي: الذرة بالتنسيق مع الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، و القطن.



كما بحث وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، سبل تطوير أداء لجنة تقاوي الحاصلات الزراعية، وتفعيل دورها باعتبارها واحدة من أهم اللجان بالوزارة والمرتبطة بعمليات استيراد وتصدير مواد الإكثار من التقاوي البذرية أو الشتلات أو العقل.



وقال وزير الزراعة خلال ترأسه اجتماع لجنة تقاوي الحاصلات الزراعية، إنه يجرى حاليًا إعداد مقترح لتطوير العمل باللجنة، بما يساهم في الحفاظ على الثروة الزراعية المصرية، كذلك سمعة مصر التصديرية من الحاصلات الزراعية المختلفة.



واستقبل الدكتور عز الدين أبوستيت، عبدالسلام ولد احمد مساعد المدير العام ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" في منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا وحسين جادين ممثل الفاو في مصر وآيالا فيرناندو المستشار الخاص للشؤون البرلمانية بمنظمة الفاو، لبحث سبل التعاون الفترة المقبلة بين الجانبين.



كما شارك الوزير في اجتماع اللجنة التنسيقية بين وزارتي الزراعة والري، مؤكدا أن التنسيق بين الوزارتين ساهم في حل مشاكل عديدة، وظهر ذلك جليا خلال تحديد مساحات زراعة الأرز، وأن سعر الضمان الذي تم تحديده للقطن شجع المواطنين على زراعته بدلا من الأرز وزيادة مساحته إلى 336 ألف فدان هذا العام، فالقطن محصول ثلاثي الغرض (زيت وعلف وشعر)، كما أنه أقل استهلاكا للمياه وجذوره مفيدة للتربة.



كما اتفق الوزير مع الدكتور محمد عبد العاطي وزير الري على التعاون من أجل التغلب على الملاحظات الفنية بمشروع استصلاح وزراعة 20 ألف فدان بمنطقة غرب المنيا، خاصة تحسين جودة المياه لتقليل نسبة الملوحة، كما اتفقا على انضمام وزارة الإسكان للجنة للتعاون معا من أجل توفير المياه.



وكان للشباب نصيبا من لقاءات الوزير، حيث التقي أبوستيت، 18 شابا وفتاة من أعضاء البرنامج الرئاسي لتأهيل الكوادر والشباب من العاملين بالوزارة وقطاعاتها وهيئاتها ومراكزها البحثية المختلفة، تمهيدًا للاستفادة منهم وتسكينهم في مواقع تتناسب مع قدراتهم وإمكانياتهم، مؤكدا أن الشباب سيكونون في طليعة العمل في وزارة الزراعة خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى حرصه على دعم الشباب وتمكينهم في مواقع تتناسب مع إمكانياتهم وقدراتهم والاستفادة من طموحاتهم في تطوير الأداء ومتابعة المشروعات، بما يتماشى مع خطة الدولة في خلق جيل جديد من الشباب يتحمل مسئولية القيادة في المواقع المختلفة.



وأشار أبو ستيت إلى أنه سيتم تسكين الشباب في مراكز الاتصال والمتابعة في المراكز البحثية والهيئات المختلفة والتابعة للوزارة والمشروعات التي يجرى تنفيذها ليكونوا على تواصل دائم مع الوزير بشكل مباشر ومتابعة الملفات والتكليفات الهامة في هذا الشأن.



وشدد وزير الزراعة على الشباب بضرورة تحمل المسئولية والأمانة في المواقع التي سيتم تسكينهم عليها، لافتًا إلى أن الشباب هم الأمل في النهوض بهذا الوطن وهو الأمر الذي وجه به الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاستفادة من الطاقات الشبابية الواعدة وتقديم سبل الدعم المستمر للشباب لصقل مهاراتهم المعرفية والقيادية ليكونوا أكثر قدرة على ترجم استراتيجيات وأهداف الدولة إلى واقع، ليكون المستقبل أكثر اشراقًا والتعامل مع التحديات واستغلال الفرص الممكنة للتطوير والإبداع للنهوض بشأن البلاد.



افتتاح الجمعية العمومية لـ«أكساد» وندوة مستشار الرئيس

لم تتوقف أنشطة الوزير خلال الأسبوع الماضي، على الجولات واللقاءات فقط، بل حضر الوزير فعاليات دولية، حيث افتتح، اجتماعات الدورة 34 للجمعية العمومية للمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة "أكساد"، نيابة عن المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمشاركة وزراء الزراعة من دول: الأردن، وفلسطين، والسودان، فضلًا عن ممثلي دول: الصومال، ولبنان، والكويت، والمغرب، وتونس، كذلك الدكتور رفيق علي صالح، المدير العام للمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة "اكساد"، فضلا عن ممثل الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وممثلي عدد من المنظمات الإقليمية والدولية.



وأكد وزير الزراعة، خلال الكلمة التي ألقاها نيابة عن رئيس الوزراء، أهمية تكاتف جميع الجهود لترسيخ العمل الاقتصادي العربي المشترك، لافتًا إلى أن الدول العربية تمتلك جميع المميزات التي تتيح لها النجاح وتؤهلها له، من موارد طبيعية، فضلًا عن اتساع السوق، مشيرا الى أن البلدان العربية أيضًا بها فرص كبيرة للاستثمار، ما يساعدها علي رفع الكفاءة وزيادة الإنتاج، معربًا عن تطلعه للتوصل خلال هذه الاجتماعات الي نتائج قابلة للتنفيذ وفق الأولويات والآليات المناسبة بما يحقق التنمية الزراعية في المنطقة العربية.



وأضاف أبو ستيت، إلى أن وزارة الزراعة وضعت خطة لتحقيق الأمن الغذائي من المحاصيل الاستراتيجية كالقمح والذرة والأرز، وذلك بالاعتماد على التكنولوجيا وإدخال الميكنة وتقليل نسب الفاقد من الحصاد وتدريب المزارعين عليها من اتباع أحدث الأبحاث العلمية والعالمية في استنباط الأصناف النباتية الجديدة عالية الإنتاجية والجودة وذات الاحتياجات المائية الأقل والمقاومة للظروف المعاكسة من حرارة وجفاف وملوحة وأمراض وحشرات.



وشدد الوزير على ضرورة العمل على تعزيز ودعم دور المركز لتنفيذ برامج تخدم احتياجات المنطقة وتعزيز الدور العربي في تحقيق طفرة لزيادة الإنتاج الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي، مشيرًا إلى أن الوزارة تضع جميع إمكانياتها من خبرات وطنية وإمكانيات تدريبية تهدف إلى رفع وبناء القدرات في مجالات البحوث الزراعية وصيانة واستغلال الموارد الطبيعية من مصادر مائية وأرضية ومراعٍ وغابات والعمل على مكافحة الجفاف وإنتاج تقاوي تتحمل الملوحة ودرجات الحرارة المرتفعة في إطار التغييرات المناخية التي يشهدها العالم.



واختتم الوزير الأسبوع الحافل ظهر الخميس، بالمشاركة في الندوة النقاشية تحت عنوان "استدامة الزراعة المتكاملة"، بحضور الدكتور هاني الكاتب مستشار رئيس الجمهورية للقطاع الزراعي، وعدد كبير من الباحثين الزراعيين وقيادات وزارة الزراعة.