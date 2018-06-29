راموس.. مرتكب إطلاق النار على صحيفة في أمريكا

اعتقلت السلطات الأمريكية جارود راموس، المشتبه في ارتكاب إطلاق النار داخل صحيفة محلية في أنابوليس.



وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن جارود راموس أطلق النار على أبواب الصحيفة الزجاجية وعلى الموظفين، ليقتل 5 أشهاص، ويصيب أثنين، في إطلاق نار مخطط له، بحسب ما أعلنت الشرطة.



ويعتبر الهجوم هو أخطر هجوم يتعرض له صحفيين في الولايات المتحدة منذ عقود.



وكشفت السلطات في المدينة عن اسم المشتبه به في ارتكاب الحادث وهو جارود راموس، 38 عاما، موضحة أن الشرطة فتشت شقة مرتبطة براموس في مدينة لوريل.



وكان راموس قد خسر قضية تشويه سمعة ضد الصحيفة في عام 2015، بسبب عنود صحفي كتب في عام 2011 ويشوه سمعته، وهو العمود الذي تطرق إلى قضية احساس راموس بالذنب بسبب تحرشه الإجرامي بسيدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.



