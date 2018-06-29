مارتينيز: بلجيكا جاهزة لمواجهة أي منافس

رفض روبرتو مارتينيز مدرب بلجيكا الحديث عن المسار الصعب الذي ربما يخوضه فريقه نحو نهائي كأس العالم لكرة القدم بعد الفوز 1-صفر على انجلترا وضمان صدارة المجموعة السابعة.



وقال المدرب الاسباني الذي انتصر فريقه بهدف عدنان يانوزاي في الشوط الثاني لتذهب بلجيكا إلى النصف الأصعب من القرعة "علينا التفكير في كل خطوة على حدة لكني اعتقد أننا نستطيع مواجهة أي منتخب".



ولو انتصرت بلجيكا على اليابان في دور الستة عشر ستصعد لمواجهة صعبة ضد البرازيل أو المكسيك في دور الثمانية.



وأجاب مارتينيز عند سؤاله هل كان يفضل احتلال المركز الثاني في المجموعة إذ كان يكفي بلجيكا التعادل أو الهزيمة لتحقيق ذلك وبدأت شكوك الجماهير تزيد بعد الأداء المتواضع للفريق في الشوط الأول "أنا سعيد للغاية".



وأشار إلى النتائج المفاجئة في البطولة بعد خروج المانيا حاملة اللقب وصعود الارجنتين وصيفة البطلة في 2014 بصعوبة لمواجهة فرنسا الفائزة باللقب في 1998 في دور الستة عشر.



وقال مارتينيز الذي شدد على أن بلجيكا ستركز على مواجهة اليابان يوم الاثنين "الحديث عن التوقعات في كأس العالم ربما أصبح أمرا صعبا".



لكنه لم يتحدث عن أن فوز بلجيكا سيجعلها في مواجهة محتملة ضد البرازيل بطلة العالم خمس مرات والتي بدأت في التألق.



وربما يلعب "الجيل الذهبي" لبلجيكا ضد فرنسا أو الارجنتين أو البرتغال بطلة اوروبا في طريقه إلى النهائي لأول مرة.



وقال مارتينيز "لم ننظر إلى أي مسار. الآن أولويتنا هي اليابان".



وكان الأهم بالنسبة لمارتينيز هو فوز فريقه الذي أدخل عليه تسعة تغييرات عن التشكيلة التي أحرزت ثمانية أهداف في بنما وتونس على تشكيلة معدلة لانجلترا أيضا.



وقال مارتينيز "حصلنا على فرصة إظهار كل المواهب في هذه المجموعة. يجب على بلجيكا أن تشعر بالفخر".



وأشار المدرب الاسباني إلى أنه لكي يتجاوز الفريق النتائج المتواضعة في البطولات الكبيرة كان من المهم زرع الروح المعنوية العالية داخل التشكيلة كلها وإظهار قوتها من أجل أدوار خروج المغلوب.



وقال بعدما جلس ايدن هازارد وكيفن دي بروين على مقاعد البدلاء مع منح الفرصة للشبان مثل يوري تيلمانس البالغ عمره 21 عاما ويانوزاي (23 عاما) "الجيل الذهبي لم يلعب".



كما اتيحت لمارتينيز فرصة إشراك توماس فرمالين مدافع برشلونة الذي كان غائبا لنحو شهر بسبب الإصابة والقائد فينسن كومباني الذي لم يلعب قبل هذه المباراة للسبب ذاته.