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أخبار العالم

العثور على عبوة غريبة لدى مرتكب هجوم الصحيفة الأمريكية

الجمعة 29/يونيو/2018 - 07:41 ص
صدى البلد
حسن محرم
قالت الشرطة الأمريكية إن خبراء المفرقعات يبحثون حقيبة ظهر وجدوها بالقرب من مشتبه الهجوم على صحيفة في أنابوليس بالولايات المتحدة، وتضم عبوة مجهولة.

وبحسب صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية فإن فرقة خبراء القنابل يتحققون من حقيبة ظهر تضم عبوة غريبة.

وكانت السلطات قد أعلنت عن اعتقال المشتبه به في ارتكاب الهجوم ويدعى جارود راموس.

وتسبت الهجوم على صحيفة محلية في مدينة أنابوليس بولاية ماريلاند الأمريكية في مقتل 5 أشخاص وإصابة أثنين أخرين، في أكبر هجوم ضد صحفيين في أمريكا منذ عقود.

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