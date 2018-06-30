في ذكرى ثورة 30 يونيو .. 9 إنجازات للقطاع الزراعي بعد التخلص من الإخوان .. الـ 1.5 مليون فدان واسترداد الأراضي وطفرة تصديرية في المقدمة

تدشين مشروع المليون ونصف فدان لبناء مجتمعات عمرانية قائمة على الزراعة

طفرة غير مسبوقة بالصادرات الزراعية تقترب من الـ5 ملايين طن سنويا

إحياء المشروع القومي لتربية عجول البتلو لسد احتياجات السوق ولتحقيق الأمن الغذائي

إزالة وتقنين ما يقارب 118 مليون م2 من التعديات على الأراضي الزراعية

إنشاء 100 ألف صوبة زراعية، لبناء مجتمعات زراعية تنموية متكاملة

العمل على تسجيل جميع الأراضي وبيانات المزارعين إلكترونيا على كارت ذكي



تعد ثورة 30 يونيو 2013، العلاج الذي أزال الغمة عن أعين المصريين، وتخلصوا من حكم جماعة الإخوان المسلمين المصنفة كجماعة إرهابية، وشهدت مصر عقب التخلص من جماعة الإخوان وانتخب عبد الفتاح السيسي نشاطا في عدد من القطاعات ومنها القطاع الزراعي، الذي شهد طفرة في المشروعات وعلى رأسها مشروع استصلاح المليون ونصف المليون فدان.



المليون ونصف المليون فدان

كان مشروع المليون ونصف المليون فدان أحد المشاريع القومية الكبري التي بدأت الدولة في تنفيذها عقب تسلم الرئيس السيسي مقاليد الحكم لبناء مجتمعات عمرانية قائمة على الزراعة ولكن تشمل مناطق صناعية وسياحية، وقد إنتهت الدولة حتى الآن من الطرحين الأول والثاني للمشروع بما يقارب مليون فدان، على ان يستمر العمل للانتهاء من المشروع بشكل كامل في نهاية العام الجاري.



ويشمل المشروع 13 منطقة في 8 محافظات، تقع في صعيد مصر وسيناء، طبقا لحالة المناخ وتحليل التربة ودرجة ملوحة المياه هي، قنا، وأسوان، والمنيا، والوادي الجديد، ومطروح، وجنوب سيناء، والإسماعيلية، والجيزة، وتم اختيارها بعد دراسات متعمقة، بحيث تكون قريبة من المناطق الحضرية وخطوط الاتصال بين المحافظات وشبكة الطرق، حيث شكلت شركة خاصة برئاسة المهندس عاطر حنورة تحت مسمى "الريف المصري" لإدارة أراضي المشروع، تضم مسئولي جميع الوزرات المعنية بالمشروع.



طفرة غير مسبوقة بالصادرات الزراعية

شهدت الصادرات الزراعية المصرية طفرة غير مسبوقة عقب ثورة 30 يونيو وحتى الآن، حيث بلغت حوالي 4.8 مليون طن حتى نوفمبر الماضي، حيث نجحت مفاوضات وزارة الزراعة، والإجراءات الأخيرة التي تم اتخاذها هذا العام للحفاظ على سمعة مصر التصديرية، في رفع الحظر المفروض على الصادرات الزراعية المصرية بدول: البحرين، الكويت، الإمارات، الأردن، وأستراليا، كما تم فتح أسواق جديدة في دول: الصين وكندا وتايوان وكينيا وتنزانيا وجنوب أفريقيا وموريشيوس.



إحياء المشروع القومي لتربية عجول البتلو

عملت وزارة الزراعة على إعادة إحياء «المشروع القومي لتربية عجول البتلو» المتوقف منذ عام 2009، وذلك للنهوض بالثروة الحيوانية في مصر، وتوفير اللحوم الحمراء، كذلك توفير فرص عمل لشباب الخريجين ودعم صغار المربيين، من خلال منح قروض ميسرة بفائدة بسيطة 5% متناقصة، لشراء العجول والأعلاف اللازمة للتسمين، لافتًا إلى انتهاء المرحلة الأولى من المشروع بعد صرف قروض بلغت تجاوزت 300 مليون جنيه.



استرداد أراضي الدولة

أصدر الرئيس السيسي قرارا في فبراير 2016، بتشكيل لجنة برئاسة المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، لاسترداد أراضي الدولة التي يثبت الاستيلاء عليها بغير حق.



كما كلف القوات المسلحة ووزارة الداخلية باسترداد الأراضي من واضعي اليد، مبديا استعداد الدولة لتحرير عقود بيع للأراضي التي أقيمت عليها مشروعات بالفعل بعد دفع الثمن.



ونجحت اللجنة في إزالة وتقنين ما يقارب 118 مليون م2 بنسبة تصل إلى 69% من إجمالي مساحة التعديات، في حين طالت التعديات على الأراضي الزراعية حوالى مليون و930 ألف فدان، وإجمالي ما تم إزالته أو تقنينه من تعديات نحو مليون و700 ألف فدان بنسبة تصل إلى 87% من الأراضي التى تم حصرها.



تدشين "القرية المنتجة" لتوفير 200 ألف فرصة عمل

شهد عام 2016 تدشين "مبادرة القرية المنتجة"، وذلك بالتنسيق بين وزارتي الزراعة وزارة التنمية المحلية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تستهدف المبادرة توفير 200 ألف فرصة عمل للشباب والمرأة في عامها الأول بدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.



وتعتمد المبادرة في الأساس على الاستفادة من الميزة النسبية لكل محافظة، وما تشتهر به من منتجات زراعية وحيوانية وداجنة وعمل قيمة مضافة للمحاصيل التي تشتهر بها المحافظة ودعم الصناعات القائمة عليها، ما يخلق تنافسية بين المحافظات، وتحقيق تكامل بعد تحويل القرية المصرية من مستهلكة إلى قرية منتجة، حيث تم بالفعل البدء في تنفيذ عدد من الدورات التدريبية بالمحافظات المختلفة لتأهيل الشباب لتنفيذ عدد من المشروعات والتي تساهم في إحياء وإعادة القرية المنتجة.



إنشاء 100 ألف صوبة زراعية

أطلقت وزارة الزراعة في يونيو 2016، ممثلة في مركز البحوث الزراعية المشروع القومي للغذاء لإنشاء 100 ألف صوبة زراعية، لبناء مجتمعات زراعية تنموية متكاملة، وسيادة مفهوم الجودة الفائقة للمنتجات الطازجة محليًا، خالية من الملوثات، وتوافر زهور القطف بالأسواق المحلية بكميات تسمح بزيادة تداولها، فضلًا عن السماح للإحلال التدريجي بالإنتاج من الحقل المكشوف بإنتاج علي الجودة من الصوب، وتعظيم الاستفادة من وحدتي الأرض والمياه.



كارت الفلاح الذكي

يجرى حاليًا العمل على قدم وساق لتسجيل جميع الأراضي وبيانات المزارعيين إلكترونيا على كارت ذكي، للانتهاء من هذا المشروع العملاق بالتعاون مع وزارات الإنتاج الحربي، والتخطيط والمالية والاتصالات، لبدء تطبيق هذه المنظومة على جميع المحافظات، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، وحصول الفلاح على مستلزمات إنتاجه دون أي تلاعب وتدقيق الزمام والمساعدة على عدم التعدي على الأراضي الزراعية.



مركز الزراعة التعاقدية

انتهت وزارة الزراعة من إنشاء مركز للزراعة التعاقدية بعد إصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي للقانون الخاص بها، تفعيلًا لما نص عليه الدستور المصري الجديد، بحيث يتم الإعلان عن أسعار المحاصيل الزراعية قبل زراعتها، وأيضًا يضمن الفلاح المصري الحصول على عائد مجزٍ من محصوله، وتقوم التعاونيات الزراعية بتسويق هذا المحصول ويحصل المزارع على مستحقاته، والحد من سلسلة الوسطاء.