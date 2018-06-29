ماكرون: التعاون الأوروبي انتصر في قضية الهجرة

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن الاتفاق الذي توصل إليه زعماء الاتحاد الأوروبي بشأن الهجرة بعد عناء يوضح ترجيح "التعاون الأوروبي" على المصالح القومية.



وقال ماكرون لدى مغادرته المحادثات التي بدأت مساء الخميس واستمرت حتى فجر الجمعة "توصلنا إلى اتفاق بعد مناقشات استمرت تسع ساعات. التعاون الأوروبي كانت له السيادة اليوم".



وتابع "سيتعين على أوروبا التأقلم مع ضغوط الهجرة لوقت طويل. يجب أن ننجح في التصدي لهذا التحدي وأن نكون صادقين في الوقت نفسه مع قيمنا".