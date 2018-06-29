صحف اليوم..«هاآرتس»: أسهم الغاز الإسرائيلى تتهاوى أمام حقل «نور» المصرى..التموين: لا زيادة في أسعار السلع الغذائية بعد زيادة الوقود..11 مليار دولار فائضا بميزان المدفوعات في 9 أشهر

الأهرام

«هاآرتس»: أسهم الغاز الإسرائيلى تتهاوى أمام حقل «نور» المصرى

كشفت صحيفة «هاآرتس» الإسرائيلية عن أن أنباء الشراكة بين الحكومة المصرية وشركة «إيني» الإيطالية، لاستكشاف حقل «نور» الجديد للغاز الطبيعى فى البحر المتوسط أثارت موجة من القلق فى أوساط قطاع إسرائيل للغاز وقد انخفضت أسهمه بمقدار 4% دفعة واحدة خلال تعاملات منتصف يوم الأربعاء الماضي.



وجاءت هزة الأسواق الإسرائيلية إثر تقرير تداولته وسائل الإعلام حول اتفاق وزارة البترول المصرية وشركة «إيني» بشأن استكشاف وتطوير حقل «نور» الواقع ضمن ما يعرف بمنطقة «حقل شروق» البحرى العملاق للغاز. وترجح المؤشرات الأولية أن تصل احتياطيات حقل «نور» إلى حوالى 25 تريليون متر مكعب من الغاز، بما يرشحه ليكون أحد أكبر حقول الغاز فى العالم على الإطلاق.



وأشار تقرير «هاآرتس» إلى أنه حتى من قبل إعلان الاستثمارات الجديدة لشركة «إيني»، فإن «حقل شروق» اجتذب المزيد من فرص الاستثمار العالمية، فقد تم الإعلان عن دخول شركة «مبادلة» للبترول والتابعة لصندوق إمارة أبوظبى السيادى كأحد أبرز المستثمرين بحقل الغاز المصري. وتضم «شروق» بخلاف حقل «نور» المكتشف حديثا، حقل «ظهر» الذى سبق وتم اكتشافه عام 2015على أنه أكبر حقل للغاز الطبيعى فى منطقة البحر الأبيض المتوسط، وفقا لتقديرات موقع «فوربس».



وفصل التقرير الإعلامى الإسرائيلى الحصص الاستثمارية المختلفة بحقل «نور» الجديد، مشيرا إلى أنه بالإضافة إلى 50% من الأسهم الاستثمارية التى تقع فى حيازة شركة « أي.إيه.أو. سي» التابعة لشركة «إيني» العملاقة، تستحوذ شركة «بي.بي» البريطانية على 10% من أسهم الحقل، مما يترك 30% من الأسهم بين يدى شركة «روزنافت» الروسية، و10% من نصيب «مبادلة» الإماراتية.



وكشفت «هاآرتس» عن أن أنباء حقل «نور» تثير المخاوف من عرقلة خطط إسرائيل لتصدير إنتاج حقلي «تمارا» و«ليفياثان» للغاز، اللذين تعتبر تل أبيب أنهما يقعان ضمن مياهها الإقليمية بالبحر المتوسط، خاصة أن حقل «ليفياثان» لن يبدأ فى الإنتاج قبل نهاية 2019 وأن تقديرات احتياطياته لا تزيد على 0،6 تريليون متر مكعب من الغاز، أو ما يعادل 25% من إجمالى احتياطيات «نور» المصري، ما يجعل الأخير أكثر جذبا للاستثمارات الدولية.



الأخبار

التموين: لا زيادة في أسعار السلع الغذائية بسبب تحريك الوقود

اتفقت وزارة التموين والتجارة الداخلية مع اتحادي الغرف التجارية والصناعات المصرية وممثلي المنتجين وموردي السلع علي عدم رفع اسعار السلع الغذائية علي المستهلكين خلال المرحلة المقبلة بعد تحريك أسعار الوقود والمحروقات.. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده د. علي المصيلحي وزير التموين مع احمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية وطارق توفيق وكيل اتحاد الصناعات واللواء احمد حسنين رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية واللواء انور سعيد مدير الادارة العامة لمباحث التموين والتجارة الداخلية بحضور قيادات كبري الشركات المنتجة والمستوردة للسلع الغذائية والسلاسل التجارية.

كما تم الاتفاق علي ان يقوم اتحاد الغرف التجارية بإعداد دراسة لكافة التكاليف اللوجيستية التي تتحملها السلع سواء في الموانئ أو في مراحل النقل والتداول المختلفة والإجراءات الواجبة لخفض تلك التكاليف في إطار تطوير وتحديث منظومة التجارة الداخلية والخارجية بما سيكون له اثر فاعل علي ضبط الأسعار إلي جانب تنمية الصادرات .





الجمهورية

وزيرا التنمية المحلية والهجرة: تقنين أوضاع إجازات المصريين بالخارج

بحث اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية. أمس مع السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج قضايا المصريين بالخارج واستقرار أوضاعهم العملية والاجتماعية وتقنين أوضاع الحاصلين علي اجازات دون مرتب من العمل بالوظائف الحكومية.

استعرضت مكرم مطالبهم بمد الاجازة والقرارات التي صدرت لتيسير العقبات التي مازالت تواجههم في عدد من المحافظات ومقترحات حلها. والأفكار الخاصة بمجالات التعاون بين الجانبين ومنها بحث توفير برامج لتدريب وتأهيل العمالة الراغبة في العمل بالخارج ومساعدتها في الحصول علي فرص عمل بطرق مشروعة تكفل لهم حياة آمنة ومستقرة.

كما بحث اللقاء أيضا تنسيق الجهود بين الوزارتين مع المحافظات لتحديد وحصر فرص العمل الموجودة بالمشروعات القومية بكل محافظة وعرضها للعاملين العائدين من الخارج للعمل بها. وبحث توسيع مجالات التعاون والتنسيق لخلق فرص عمل للشباب بالمحافظات. والتعاون مع المستثمرين المصريين بالخارج وبعض الدول المانحة لاقامة مشروعات تنموية بالمحافظات للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية خاصة في المحافظات الأكثر تصديرا لها.

كما أكدت اهتمام رئيس الوزراء الذي أكد خلال اجتماع مجلس الوزراء ضرورة تقنين أوضاع المصريين بالخارج فور تلقي وزارة الهجرة الشكاوي تم التنسيق مع وزارة الكهرباء لمد مهلة تجديد لعام اضافي لإجازات العاملين بالخارج. كما تواصلت الوزارة مع وزير التنمية المحلية لبحث قرارات عدد من المحافظات بعدم تجديد تلك الإجازات. وبحث مدها حتي 1/1/2019 لحين تسوية مواقفهم. وكذا العاملين المصريين في الخارج من كافة محافظات الجمهورية.



المصري اليوم:

«محامى البلاغات» يدافع عن نفسه.. سمير صبرى: «أنا مش هتلر» لأستمتع بسجن الناس



أرقام البلاغات التى تتحرك من مكتبه يوميًا كـ «العداد» تتغير كل ساعة وفقًا لما هو جديد. بلاغات ضد كل فئات المجتمع، لم تسلم فئة أو شريحة منها حتى أوصلته مؤخرًا إلى «موسوعة جينيس» العالمية.

بلاغاته تخصصت خلال الآونة الاخيرة فى «ازدراء الأديان» ضد من يرى أنهم يتطاولون على رموز الدين الإسلامى والمسيحى، حتى إن البعض اتهمه بالدعوة إلى «محاكم تفتيش» جديدة، على غرار المحاكم التى أقيمت عقب خروج المسلمين من الاندلس، وتهديد حركة «التنوير».. وربما حرية الرأى!.

«المصرى اليوم» حملت الاتهامات إلى صاحب «الرقم القياسى» فى البلاغات.. ليجلس فى «قفص الاتهام».. ويجيب عن الأسئلة.. فى هذا الحوار..

فى مكتبه بشارع الأزهر، قد تعتقد للوهلة الأولى أنك فى مكتب محام فقط، ولكن بعد لحظات، تكتشف أنك فى «أرشيف توثيق» يقع فى عدة أدوار، ليس لقضايا الموكلين والبلاغات فحسب ولكن فى أرشفة الدوريات الصحفية بالكامل.

المشهد فى وصفه يبدو صعبًا، لانك للحظات ربما تشعر أنك فى أرشيف إحدى المؤسسات الصحفية الكبرى.. ولكنه محاط بخزائن وإجراءات تأمين يصعب اختراقها!.

داخل هذا الأرشيف وبين أرفف الدوريات الصحفية بدأ الحوار ووجهنا الاتهامات..

■ أنت متهم بأنك «محامى البلاغات» تتقدم ببلاغاتك ضد كل فئات المجتمع.. لم تترك فئة لم تتقدم ببلاغ ضدها.. ولم يسلم من هذه البلاغات الفنانون أو رجال الدين أو حتى العامة.. لماذا؟

- فى الرد على هذا الاتهام لابد من توضيح عدة نقاط أولها أننى أتقدم بهذه البلاغات باسمى وصفتى الشخصية، ولست موكلًا عن المجتمع ولا أتحدث باسم أحد.



■ لماذا اذن؟

- اتقدم بالبلاغ ضد الوضع أو التصرف الذى يستفزنى شخصيًا أو ثوابتى ومعتقداتى الشخصية.



■ وما هى معاييرك لتقييم عمل فنى مثلًا.. قبل أن تتقدم بالبلاغ ضد القائمين عليه؟

- هناك بعض الاعمال من المؤسف أن تطلق عليها أعمالًا فنية. فعمل يحمل انحطاطًا، ويتضمن مشاهد تتنافى مع قيم المجتمع وثوابته وفوق كل ذلك يعرض فى شهر رمضان المبارك، وهذا ما يثيرنى على المستوى الشخصى، لانه يؤثر على سمعة بلدى فى الخارج، وينقل صورة مغايرة للواقع المصرى، خاصة عندما تتحدث عن المرأة المصرية، وإظهارها بشكل مشين، وان غالبية النساء إما يمارسن أو يعملن فى الدعارة.. وبعد كل ذلك نتحدث عن حقوق المرأة.. أين تلك هذه الحقوق فيما تسمحون بعرضه؟.. لابد من حماية قيم المجتمع.



■ البعض يراك مجرد «باحث عن الشهرة».. هل أنت وصى على الشارع المصرى بقيمه وعاداته وتقاليده؟

- كما قلت لك إننى لا اتحدث باسم أحد، ولست وصيًا على المجتمع أو أتحدث باسمه، ولكنى أحمى مجتمعى حتى أسرتى الصغيرة الأبناء والأحفاد من هذا العبث. وأرى أن ذلك يمثل دورًا قيميًا.. أما مسألة من يقولون إننى أبحث عن الشهرة.. فأى شهرة تلك التى يتحدثون عنها. أنا أعمل بالمحاماة منذ أربعة عقود ولى اسمى فى مجال عملى. وإن لم أكن مشهورًا لما سعت مختلف وسائل الإعلام من المحلية إلى العالمية لى.



■ ولكن غالبية وسائل الإعلام تسعى اليك لأنك أصبحت طرفًا بتقديمك للبلاغ.. وبالتالى فأنت هنا «مصدر» للمعلومة؟

- وقد تسعى إلى باعتبارى مشهورًا.. فمنذ عهد حسنى مبارك وحتى اليوم وأنا أتقدم ببلاغات، لم يوجه لواحد منها تهمة «الكذب».. لم يتهمنى أحد بالتشهير.. ألا يعد ذلك دليلًا على صحة هذه البلاغات.



■ وما أحدث البلاغات التى تقدمت بها؟

- اليوم.. وقبل ساعات من هذا الحوار.. تقدمت ببلاغ إلى نيابة أمن الدولة العليا ضد موقع إخبارى يُسمى «إعلاميون كاذبون»، لانه يحرض ضد الدولة وضد الرئيس ويدعو إلى الفوضى والعصيان المدنى.



■ فى إحصائية سريعة.. تردد أنك تقدمت بـ 2700 بلاغ وأقمت دعاوى ضد منتقدى الرئيس عبدالفتاح السيسى وحده.. ما مدى صحة ذلك ومن فوضك بـ «قانونية» التعامل نيابة عن السيد الرئيس؟

- اسمح أولًا أن أصحح لك المعلومة، فعدد البلاغات ضد منتقدى الرئيس قارب الثلاثة الاف بلاغ. ولكن القول باننى أتعمد البلاغ ضد منتقدى الرئيس، فهذا قول يحتاج إلى تفسير.



■ ما هو؟

- قلت لك إننى أتحدث وأتقدم ببلاغاتى من منطلق شخصى، فالرئيس السيسى «رئيسى»، وليس «أردوغان تركيا» أو «تميم قطر». هو رئيسى كمصرى وإهانة رئيس الدولة إهانة لى شخصيا وإهانة للوطن كله.



■ البعض يردد أنك تتحرك فى بلاغاتك بتوجيهات «جهات» تابعة للدولة.. ما ردك؟

- هذا الكلام عار تمامًا من الصحة. فأنا أتقدم ببلاغاتى ضد كل ما يهدد وطنى أو يعرض أمنه للخطر. بلاغاتى لا تحركها «توجيهات» ولا تحمل اى لون سياسى، فأنا مصرى قبطى مسلم.. وتقدمت ببلاغات ضد كل من يتعرض لرموز وثوابت الدولة المصرية.



■ اسمح لى.. وهذا ليس تقليلًا من عملك.. بعض مستخدمى مواقع التواصل الاجتماعى رشحوك لدخول «موسوعة جينيس» بحجم البلاغات الذى تتقدم به يوميًا.. كم بلاغًا تتقدم به فى اليوم الواحد؟

- أنا دخلت «موسوعة جينيس» بالفعل ولدى شهادة معتمدة بذلك. أما عن العدد فالقضية ليست كم ومتى؟.. من الممكن أن أمكث شهرًا كاملًا بلا تقديم بلاغ واحد. ومن الممكن أن أتقدم بعشرات البلاغات فى أسبوع واحد. على حسب الحدث أتحرك فأنا لا أتصيد للناس.



■ من المؤكد أن لديك فريقا متخصصا فى الإعداد والمتابعة لكل هذه البلاغات والقضايا.. برغم أن ذلك من «أسرار الشغلانة» إلا أن الناس تريد أن تعرف.. كيف تدير وقتك لهذا الكم من البلاغات والقضايا؟

- أؤكد لك وللناس أننى لا أستعين بأى شخص فى القيام بهذا العمل نيابة عنى.



■ حتى فى كتابة البلاغ أو تحرير الدعوى؟

- هذه هوايتى.. أنا سعيد بالكتابة بنفسى. والدليل أننى لو استعنت بأحد لمعاونتى لن يصل إلى ما أريده. فأنا أحدد الزوايا التى يمكن التقدم بالبلاغ فيها وأراها إبداعًا، ومتعتى أن أتابعه وأنتظر حتى يأتى رقمه لى.



الشروق:

11 مليار دولار فائضا بميزان المدفوعات في 9 أشهر

تراجع عجز الميزان التجاري 1.3%.. وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 10 مليارات دولار



سجل ميزان المدفوعات، الذي يقيس تعاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي، فائضا كليا خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الحالي بلغ 10.96 مليار دولار، مقابل 10.98 مليار دولار في نفس الفترة من العام المالي الماضي، وفقا لما أظهره بيان للبنك المركزي.



وأرجع "المركزي" تسجيل الفائض بميزان المدفوعات إلى تراجع كل من العجز في حساب المعاملات، والعجز في الميزان التجاري بنسبة 1.3%، وارتفاع كل من الفائض في الميزان الخدمي بمعدل 138.2%، وصافي التحويلات الجارية بنحو 23.2%.



وبحسب بيان "المركزي"، فإن العجز في حساب المعاملات الجارية، قد استمر في التحسن خلال هذه الفترة ليتراجع بنحو 57.5%، وبلغ 5.3 مليار دولار مقابل 12.5 مليار دولار، ما يعكس استمرار الأثر الإيجابي لقرار تحرير سعر الصرف على معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي، على حد قول البنك المركزي.



وقرر "المركزي"، في الثالث من نوفمبر من عام 2016، تحرير سعر صرف الجنيه، أي ترك سعره يتحدد وفقا للعرض والطلب في البنوك، لينخفض سعر صرف الجنيه مقابل الدولار في السوق الرسمية من 8.88 جنيه للدولار إلى نحو 17.6 جنيه.



وقد تراجع عجز الميزان التجاري بنحو 1.3% وبلغ 28 مليار دولار مقابل 28.4 مليار دولار، نتيجة ارتفاع حصيلة الصادرات السلعية بنحو 17.6% لتصل إلى 18.8 مليار دولار، مقابل 16 مليار دولار، مدفوعا بزيادة حصيلة الصادرات البترولية بنحو 29.2%، لتسجل نحو 6 مليارات دولار، هو ما يعكس زيادة في كميات الخام المصدرة من المنتجات البترولية، بالإضافة إلى ارتفاع الأسعار العالمية للبترول الخام.



وزادت حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية بنحو 12.9% خلال التسعة أشهر الأول من العام المالي الحالي، لتسجل نحو 12.8 مليار دولار بقيادة حصيلة الصادرات من السلع تامة الصنع بواقع 1.1 مليار دولار.



وزادت مدفوعات الواردات السلعية خلال الفترة من يوليو إلى مارس الماضيين، بنحو 5.5%، لتصل إلى 46.8 مليار دولار، مقابل 44.4 مليار دولار، حيث صعدت مدفوعات الواردات البترولية بنحو 10.2%، لتصل إلى 9.4 مليار دولار، كما ارتفعت فاتورة استيراد السلع غير البترولية من الخارج بنحو 4.4%، لتسجل 37.4 مليار دولار.



ووفقا لبيانات "المركزي"، فإن الفائض في ميزان الخدمات سجل نحو 7.8 مليار دولار، لتحقيق ميزان السفر فائض بقيمة 5.5 مليار دولار، مقابل 651 مليون دولار.



وارتفعت حصيلة رسوم المرور بقناة السويس بنحو 11.9%، لتصل إلى 4.2 مليار دولار، كما زاد صافي التحويلات الجارية بدون مقابل بنحو 23.2%، لتسجل 19.5 مليار دولار، وذلك لارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنحو 3.6 مليار دولار لتصل إلى 19.5 مليار دولار.



وقد انخفضت مدفوعات السفر للخارج خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي الحالي بنحو 19% وسجلت 1.7 مليار دولار، مقابل 2.1 مليار دولار خلال نفس الفترة العام المالي السابق له،

وحقق صافي تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر للداخل نحو 10.2 مليار دولار منها 3.4 مليار دولار لقطاع البترول.

