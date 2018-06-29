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أخبار العالم

رئيس وزراء إيطاليا يشيد بالاتفاق الأوروبي حول الهجرة

الجمعة 29/يونيو/2018 - 07:37 ص
رئيس الوزراء الإيطالي
رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي
رويترز
قال رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي إنه راض عن الاتفاق الذي توصل إليه زعماء الاتحاد الأوروبي فجر اليوم بشأن الهجرة مضيفا أن روما ستقرر لاحقا ما إذا كانت ستستضيف مراكز للمهاجرين.

وقال كونتي للصحفيين عقب محادثات استغرقت تسع ساعات مع نظرائه في بروكسل "نحن راضون.. المفاوضات استغرقت وقتا طويلا ولكن إيطاليا لم تعد وحدها اعتبارا من اليوم".

وسرد عناصر الاتفاق بما في ذلك إمكانية إقامة مراكز للمهاجرين في دول الاتحاد الأوروبي للبت في طلبات اللجوء لكنه أوضح أن إيطاليا لم تقرر بعد ما إذا كانت ستقبل بمثل هذه المراكز على أراضيها.

وأضاف للصحفيين بعد حضور أول قمة أوروبية له "هذا قرار سنتخذه سويا في الحكومة. لم يطلب منا عمل ذلك على الإطلاق".

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