ماتيس: واشنطن ستحافظ على موقف دفاعي قوي مع حلفائها في آسيا

أكد وزير الدفاع الأمريكي، جيمس ماتيس، أن واشنطن ستحافظ على موقف دفاعي "قوي" مع حلفائها الإقليميين على الرغم من قرارها وقف مناورات عسكرية كانت مقررة مع كوريا الجنوبية.



وشدد ماتيس إثر محادثات مع نظيره الياباني، إيتسونوري أونوديرا، في طوكيو، على أن قرار وقف المناورات العسكرية مع كوريا الجنوبية قد اتخذ لتسهيل المفاوضات و"زيادة فرص التوصل إلى حل سلمي لشبه الجزيرة الكورية"، ولكن من دون إضعاف موقف الولايات المتحدة في آسيا..حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز" اليوم / الجمعة/.



وأضاف أن التحالف بين الولايات المتحدة واليابان هو حجز الزاوية لاستقرار منطقة المحيط الهادئ والهند.