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أخبار العالم

الخارجية الأمريكية تناقش مع وزير الطاقة السعودي أمن الطاقة

الجمعة 29/يونيو/2018 - 08:29 ص
صدى البلد
ا ش ا
قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية هيذر ناورت إن وزير الخارجية مايك بومبيو التقى في واشنطن وزير الطاقة والصناعة والموارد المعدنية السعودي خالد الفالح.

وأضافت ناورت - حسبما أورد راديو (سوا) الأمريكي اليوم /الجمعة/ - "إن الجانبين ناقشا أمن الطاقة وقضايا أخرى ذات اهتمام مشترك".

وكانت الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) قد اتفقت مؤخرا على زيادة متواضعة في إنتاج النفط اعتبارا من يوليو بعد أن أقنعت السعودية، أكبر منتج في المنظمة، منافستها إيران بالتعاون وسط دعوات من مستهلكين كبار للمساعدة في خفض أسعار الخام وتجنب حدوث نقص في المعروض.

ودعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "أوبك" إلى زيادة إنتاج النفط، بعد أن وجه لها انتقادات على خلفية ارتفاع أسعاره على الرغم من وفرته في الأسواق العالمية.

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