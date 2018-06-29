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كأس العالم

بيراميدز يرفع عرضه لشناوي الأهلي لـ 4 ملايين دولار

الجمعة 29/يونيو/2018 - 08:26 ص
صدى البلد
نور عادل
خاطبت إدارة نادي بيراميدز مجلس إدارة نادي الأهلي من جديد من أجل تقديم عرض جديد للحصول على خدمات الحارس الدولي محمد الشناوي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ورفعت إدارة نادي بيراميدز العرض المال ليصبح العرض الحديد 4 ملايين دولار بدل من 2 مليون وحصول اللاعب على 800 ألف دولار كراتب له وذلك في عقد إعارة لمدة موسمين فقط".

ويأتي ذلك بعدما شهد يوم الأمس مؤتمرًا صحفيًا لنادي بيراميدز من أجل الكشف عن الهيكل الإداري والفني النهائي له.

وتسعى إدارة نادي الأهرام بقيادة حسام البدري من أجل تدعيم الفريق بالعديد من اللاعبين المتميزين وذلك من أجل الدخول بقوة في الموسم المقبل.

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