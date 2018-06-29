بريطانيون ينجحون في تطوير تطبيق ذكي لتشخيص الأمراض

نجح فريق من الباحثين البريطانيين في تطوير تطبيق ذكى مستعينين بـ"الذكاء الاصطناعي"، لتشخيص الأمراض تشخيصا دقيقا يحاكى تشخيص الطبيب، وذلك عن طريق طرح 30 سؤالا على المرضى.



وتتناول الأسئلة ما يشعر به المرضى من آلام وأعراض وشكوى مرضية من أجل الوصول إلى تشخيص محتمل ودقيق لحالتهم..وتتراوح التشخيصات من نوبات صداع وتوتر أو سرطان المعدة ، ليقوم التطبيق بتوجيه النصح إلى المريض بضرورة التوجه إلى أقرب طبيب معالج لبدء العلاج .



وقد تم تطوير التطبيق من قبل شركة بابيلون الخاصة للصحة، والمعنية أيضا بتحديد مواعيد وحجز لدى الأطباء والممارسين العامين عبر تطبيق سكايب للمكالمات المجانية عبر الإنترنت.



وأظهرت التجربة التي قدمتها الشركة أن أداء التطبيق كان أفضل في تقييم امتحانات الأطباء والممارسين العامين.. وقد سجل التطبيق 81% في قسم التشخص في امتحان "MRCGP"، وهو اختبار صارم للمتدربين الذين يجب عليهم اجتيازه، وكان أعلى بكثير من متوسط معدل المتدربين بنسبة 72% .



يأتي ذلك في وقت عارض فيه عدد من الأطباء فعالية هذا التطبيق واصفين إياه بـ"المشكوك فيه"، ولا يمكن أبدا أن يحل محل استشارة الطبيب، معربين عن قلقهم من إغفال التطبيق لبعض الأعراض المرضى ليعطى تشخيصا خاطئا لمرض خطير.



ومع ذلك، ترغب الحكومة البريطانية في جعل "هيئة الخدمات الصحية الوطنية رائدة عالمية في استخدام التكنولوجيا وزيادة دور الذكاء الاصطناعي بشكل كبير.. ففي الشهر الماضي، دعا وزير الصحة البريطاني جيريمي هنت إلى تمويل إضافي لاستثماره في أفكار "طموحة" من أجل "قيادة ثورة في جميع أنحاء العالم".



من ناحية أخرى، أصر رئيس شركة بابيلون المصورة للتطبيق على أن التطبيق على الرغم من نجاحه وفعاليته ، إلا أنه لا يمكن أن يحل محل الطبيب، مضيفا :"ربما كان أفضل في تشخيص بعض أنواع السرطان مقارنة بالأطباء الذين لم يقوموا بفحص سوى عدد قليل من مرضى السرطان كل عام"، وتابع : "ليس لدينا ما يكفي من الأطباء في العالم للتعامل مع متطلبات المرضى".