ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

بنات البلد

بريطانيون ينجحون في تطوير تطبيق ذكي لتشخيص الأمراض

الجمعة 29/يونيو/2018 - 08:40 ص
صدى البلد
أ ش أ
نجح فريق من الباحثين البريطانيين في تطوير تطبيق ذكى مستعينين بـ"الذكاء الاصطناعي"، لتشخيص الأمراض تشخيصا دقيقا يحاكى تشخيص الطبيب، وذلك عن طريق طرح 30 سؤالا على المرضى.

وتتناول الأسئلة ما يشعر به المرضى من آلام وأعراض وشكوى مرضية من أجل الوصول إلى تشخيص محتمل ودقيق لحالتهم..وتتراوح التشخيصات من نوبات صداع وتوتر أو سرطان المعدة ، ليقوم التطبيق بتوجيه النصح إلى المريض بضرورة التوجه إلى أقرب طبيب معالج لبدء العلاج .

وقد تم تطوير التطبيق من قبل شركة بابيلون الخاصة للصحة، والمعنية أيضا بتحديد مواعيد وحجز لدى الأطباء والممارسين العامين عبر تطبيق سكايب للمكالمات المجانية عبر الإنترنت.

وأظهرت التجربة التي قدمتها الشركة أن أداء التطبيق كان أفضل في تقييم امتحانات الأطباء والممارسين العامين.. وقد سجل التطبيق 81% في قسم التشخص في امتحان "MRCGP"، وهو اختبار صارم للمتدربين الذين يجب عليهم اجتيازه، وكان أعلى بكثير من متوسط معدل المتدربين بنسبة 72% .

يأتي ذلك في وقت عارض فيه عدد من الأطباء فعالية هذا التطبيق واصفين إياه بـ"المشكوك فيه"، ولا يمكن أبدا أن يحل محل استشارة الطبيب، معربين عن قلقهم من إغفال التطبيق لبعض الأعراض المرضى ليعطى تشخيصا خاطئا لمرض خطير.

ومع ذلك، ترغب الحكومة البريطانية في جعل "هيئة الخدمات الصحية الوطنية رائدة عالمية في استخدام التكنولوجيا وزيادة دور الذكاء الاصطناعي بشكل كبير.. ففي الشهر الماضي، دعا وزير الصحة البريطاني جيريمي هنت إلى تمويل إضافي لاستثماره في أفكار "طموحة" من أجل "قيادة ثورة في جميع أنحاء العالم".

من ناحية أخرى، أصر رئيس شركة بابيلون المصورة للتطبيق على أن التطبيق على الرغم من نجاحه وفعاليته ، إلا أنه لا يمكن أن يحل محل الطبيب، مضيفا :"ربما كان أفضل في تشخيص بعض أنواع السرطان مقارنة بالأطباء الذين لم يقوموا بفحص سوى عدد قليل من مرضى السرطان كل عام"، وتابع : "ليس لدينا ما يكفي من الأطباء في العالم للتعامل مع متطلبات المرضى".

ترشيحاتنا

مصرع 9 وتفحم 54 سيارة في انفجار بمدينة لاجوس النيجيرية

عارضة أزياء بلجيكية تلتقط صورا عارية بأثيوبيا بعد ادعائها الاعتقال في مصر

معالج بالطب البديل: استنشاق زيت الكاليتوس يساعد على علاج الجيوب الأنفية

فيديو جراف .. 8 معلومات عن سيدنا شعيب خطيب الأنبياء

الفنانون يرشحون المدير الفني الجديد لمنتخب مصر.. طلعت زكريا: حسن شحاتة الأنسب.. وأحمد عزمي وكريم فهمي ومدحت العدل: حسام حسن الأفضل.. وندى بسيوني: المدرب الأجنبي همه الوحيد جني الأموال

المنتخب الألماني يعتذر لجماهيره: نحن آسفون لأننا لم نلعب كأبطال للعالم

تعرف على حالة الطقس في مصر اليوم .. فيديو

حكم القراءة من المصحف في الصلاة

بنس يطالب دول أمريكا الوسطى بوقف الهجرة إلى الولايات المتحدة

مقتل 9 أشخاص وحرق 54 سيارة في انفجار صهريج في لاجوس

دراسة: الاستحمام 5 مرات أسبوعيا بالماء الساخن مفيد للقلب

أبرز فيديوهات التوك شو: المشير خليفة حفتر يعلن عن تحرير مدينة درنة بالكامل..ورئيس أمن الدولة الأسبق يكشف المسؤول الأول عن اقتحام السجون

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالصور.. أنجلينا جولي تخطف الأنظار بإطلالتها في لندن

أول تعليق لـ عبد الله السعيد عقب انتهاء أزمته مع الزمالك.. صور

سكان مدينتي يحاصرون منزل محمد صلاح .. فيديو وصور

لويس رودريجيز يتقدم لمنتخب بنما فى مرمى تونس ..فيديو وصور

ارتدي نظارات شمسية ملونة لموضة صيف 2018.. صور

فيديو

شاهد .. الحالة المرورية في شوارع القاهرة عبر «Google Earth»
الأرصاد: الطقس معتدل على كافة الأنحاء لمدة 3 أيام..فيديو
تعرف على حالة الطقس في مصر اليوم .. فيديو
شاهد حكاية رجل خمسيني حاصل على 2 بكالوريوس وليسانس وثانوية فندقية
ياسر جلال ومحمد رياض يتشاركان فى دويتو غنائى لأول مرة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح زيادة دعم التموين 10 جنيهات إضافية لمواجهة الغلاء؟

هل تؤيد مقترح زيادة دعم التموين 10 جنيهات إضافية لمواجهة الغلاء؟