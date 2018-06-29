ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

أحمد مجدي عن التجمهر أمام منزل محمد صلاح: مقامك غالي عندنا

الجمعة 29/يونيو/2018 - 08:31 ص
الإعلامي أحمد مجدي
الإعلامي أحمد مجدي
نورا المري
أبدى الإعلامي أحمد مجدي، استياءه من واقعة تجمهر الجماهير التي حدثت مساء أمس، أمام منزل نجم منتخب مصر الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، مما أجبره على مغادرة المنزل هو وأسرته.

وعلق أحمد مجدي، خلال برنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، اليوم الجمعة،على تلك الواقعة، قائلا،:"حب الناس حاجة عظيمة، لكن الراجل ده وأسرته من حقهم يكون هناك احترام لخصوصيتهم في البيت، ولابد من احترام وترك مساحات للناس تتنفس".

وأضاف قائلا:"كل التقدير والاحترام ياأبو مكة ليك ولأسرتك على الليلة الصعبة ولكن مقامك عندنا غالي".

ترشيحاتنا

شاهد.. أهالي درنة يخروجون في مسيرات للاحتفال بتحريرها من المتطرفين

حكم الحلف على المصحف وكفارته.. فيديو

مصر تدخل عصر تكنولوجيا المعلومات..إطلاق أول تابلت مصرى 100 %..اتصالات البرلمان: سيساهم في تشجيع الصناعة وفتح فرص عمل للشباب..وبرلمانى:نتمنى تصنيع أجهزة كمبيوتر بسعر مناسب للمواطن

تعرف على حالة الطقس في مصر اليوم .. فيديو

نجوم الفن فى عزاء والد محمد فهيم.. صور

الخارجية الأمريكية تناقش مع وزير الطاقة السعودي أمن الطاقة

أبرز فيديوهات التوك شو: المشير خليفة حفتر يعلن عن تحرير مدينة درنة بالكامل..ورئيس أمن الدولة الأسبق يكشف المسؤول الأول عن اقتحام السجون

التصريح بدفن جثتين عثر عليهما داخل برميل طرشي

منع ناقلة نفط من التحميل في ميناء الحريقة الليبي

عارضات أزياء تخطف الأنظار بكأس العالم.. صور

نبيل معلول: لاعبو المنتخب التونسي أدوا ما عليهم باستثناء مباراة بلجيكا

«حرمة الكذب والافتراء» خطبة الجمعة بمساجد الأوقاف

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالصور.. أنجلينا جولي تخطف الأنظار بإطلالتها في لندن

أول تعليق لـ عبد الله السعيد عقب انتهاء أزمته مع الزمالك.. صور

سكان مدينتي يحاصرون منزل محمد صلاح .. فيديو وصور

لويس رودريجيز يتقدم لمنتخب بنما فى مرمى تونس ..فيديو وصور

ارتدي نظارات شمسية ملونة لموضة صيف 2018.. صور

فيديو

الأرصاد: الطقس معتدل على كافة الأنحاء لمدة 3 أيام..فيديو
تعرف على حالة الطقس في مصر اليوم .. فيديو
شاهد حكاية رجل خمسيني حاصل على 2 بكالوريوس وليسانس وثانوية فندقية
ياسر جلال ومحمد رياض يتشاركان فى دويتو غنائى لأول مرة.. فيديو
حمادة هلال: كان نفسى أغنى والله وعملوها الرجالة لمنتخب مصر فى روسيا

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح زيادة دعم التموين 10 جنيهات إضافية لمواجهة الغلاء؟

هل تؤيد مقترح زيادة دعم التموين 10 جنيهات إضافية لمواجهة الغلاء؟