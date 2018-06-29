أحمد مجدي عن التجمهر أمام منزل محمد صلاح: مقامك غالي عندنا

أبدى الإعلامي أحمد مجدي، استياءه من واقعة تجمهر الجماهير التي حدثت مساء أمس، أمام منزل نجم منتخب مصر الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، مما أجبره على مغادرة المنزل هو وأسرته.



وعلق أحمد مجدي، خلال برنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، اليوم الجمعة،على تلك الواقعة، قائلا،:"حب الناس حاجة عظيمة، لكن الراجل ده وأسرته من حقهم يكون هناك احترام لخصوصيتهم في البيت، ولابد من احترام وترك مساحات للناس تتنفس".



وأضاف قائلا:"كل التقدير والاحترام ياأبو مكة ليك ولأسرتك على الليلة الصعبة ولكن مقامك عندنا غالي".

