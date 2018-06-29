مصرع 9 وتفحم 54 سيارة في انفجار بمدينة لاجوس النيجيرية

أعلنت السلطات النيجيرية مقتل تسعة أشخاص على الأقل إثر انفجار شاحنة صهريج فوق جسر مزدحم بمدينة لاجوس .



وقال سليمان ياكوبو المسئول في وكالة الحالات الطارئة - وفقا لقناة ( الحرة ) الأمريكية اليوم / الجمعة / - " إن الانفجار وقع على طريق سريع على جسر أوتيدولا ما أدى إلى احتراق العديد من السيارات التي كانت تتقدم ببطء ومقتل تسعة أشخاص" .



وأضاف أن ألسنة اللهب طالبت 54 سيارة على الأقل ، مشيرا إلى أن أجهزة الطوارئ قامت بإزالة السيارات المتفحمة من الطريق بعد السيطرة عليه .

