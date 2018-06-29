كوريا الجنوبية وأمريكا تبحثان سبل السلام في شبه الجزيرة الكورية

بحثت وزيرة الخارجية الكورية الجنوبية كانج كيونج-هوا في اتصال هاتفي مع نظيرها الأمريكي مايك بومبيو تنسيق الاستراتيجية الرامية إلى تحقيق نزع السلاح النووي وبناء السلام المستدام في شبه الجزيرة الكورية، حسبما أعلنت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية.



وأشارت الخارجية الكورية الجنوبية، إلى أن كيونج-هوا أبلغت بومبيو بنتيجة محادثات القمة الكورية الجنوبية-الروسية والتطورات الأخيرة في العلاقات بين الكوريتين، فيما أوضح الوزير الأمريكي تصورات واشنطن بشأن استعدادات المفاوضات اللاحقة بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، اليوم الجمعة.



وتشاور الوزيران حول تفاصيل استراتيجية تنفيذ نتائج لقاء القمة الكوري الشمالي والأمريكي.



وأشارت الخارجية الكورية الجنوبية إلى أن تلك المحادثة هي الرابعة بين الوزيرين، وذلك للتشاور على نطاق واسع حول سبل تنفيذ استراتيجية المفاوضات اللاحقة بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة على أساس التحالف الكوري الجنوبي والأمريكي.