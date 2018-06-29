قمة إثيوبية إريترية بين زعماء البلدين قريبا

قالت هيئة الإذاعة الوطنية (فانا) في إثيوبيا إن رئيس الوزراء أبي أحمد سيجتمع مع رئيس إريتريا اسياس أفورقي قريبا فيما يسعى البلدان لحل إحدى أصعب المواجهات العسكرية في أفريقيا.



وكان وفد إريتري رفيع المستوى وصل إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا يوم الثلاثاء للمرة الأولى منذ حرب خاضتها الدولتان عام 1998 بسبب نزاع حدودي مما أدى لتوتر العلاقات الدبلوماسية بينهما منذ ذلك الحين.



وقال أبي هذا الشهر إنه سيلتزم ببنود أي اتفاق سلام، مشيرا إلى استعداده لتسوية النزاع الحدودي.