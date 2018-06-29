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أخبار البلد

عبد العاطي: توفير التصرفات المائية لري جميع الزراعات بالغربية

الجمعة 29/يونيو/2018 - 10:18 ص
محمد عبدالعاطي
محمد عبدالعاطي
ا ش ا
أكد الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري أن الأعمال التي تم تنفيذها في نطاق الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة الغربية خلال العام المالي الحالي 2017 / 2018 أسفرت عن توفير التصرفات المائية اللازمة لري كافة الزراعات على مستوى المحافظة خلال الموسم الصيفي الحالي، فضلا عن ضمان وصول المياه لكافة النهايات.

من جانبه، قال المهندس إبراهيم محمد راضي رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالغربية إن الإدارة نفذت حزمة من المشروعات المائية خلال السنة المالية 2017 / 2018 تضمنت 4 مشروعات بتكلفة 6,5 مليون جنيه.

وأضاف راضي - في بيان اليوم - أن هذه المشروعات شملت أعمال إحلال وتجديد 11 كوبري وإنشاء محطة رفع بهندسة بسيون وتغطية على ترعة طندي، فيما تم الانتهاء من تنفيذ كوبري مشاة على بحر شبين بتمويل مشترك من المحافظة والوزارة، والانتهاء من عملية تغطية مسقى العشرينات الأخذة من ترعة سندسيس بتمويل مشترك بين الوزارة ومركز ومدينة المحلة.

والانتهاء من عملية حماية وتعلية الجسر المشترك بالدبش بين الخليج العباسي وترعة وصلة القطني، إضافة إلى تنفيذ أعمال إحلال وتجديد 5 بدالات بالإدارة العامة لري زفتى، وكذلك إحلال وتجديد 3 كباري بهندسة سمنود بتكلفة 1,8 مليون جنيه، كما قامت الإدارة العامة لمشروعات تطوير الري بتنفيذ عمليتي كهرباء ضغط منخفض ومتوسط بدائرة المحافظة بتكلفة نحو 23 مليون جنيه.

وأوضح أن الإدارة العامة لمشروعات الصرف بالغربية نفذت أعمال تأمين مصنع المواسير بتكلفة نحو 1,7 مليون جنيه، وكذلك عمل نطاق حماية أعشاب على مصرف سماتاى أمام السحارة بتكلفة 2,4 مليون جنيه، فيما قامت الإدارة العامة للمياه الجوفية لشرق ووسط الدلتا بطنطا بتنفيذ عملية حفر 3 آبار جوفية بمحافظة الغربية بتكلفة 900 ألف جنيه، ضمن عملية حفر وإنشاء 11 بئرا جوفيا إنتاجيا بمحافظة المنوفية، والانتهاء من عملية توصيل التيار الكهربائي ل 3 آبار بتكلفة نحو 2,5 مليون جنيه، وكذلك عملية توريد وتركيب قطع غيار لعملية تأهيل 19 بئرا بدائرة الإدارة العامة لري الغربية بتكلفة 1,5 مليون جنيه.

وتقوم الإدارة العامة للخزانات والقناطر الكبرى حاليا بتنفيذ عملية تجفيف وكشف وتدعيم الفرش وتأهيل 20 فتحة بالبر الأيسر لقناطر زفتى على نهر النيل فرع دمياط بتكلفة إجمالية 21 مليون جنيه.

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