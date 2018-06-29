دعوة الرئيس السيسي لوقف الدم السوري وإقامة الدولة الفلسطينية وفائض ميزان المدفوعات أبرز مانشيتات الصحف..صور

تصدرت دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى ضرورة وقف نزيف الدم السوري وإقامة الدولة الفلسطينية اهتمامات صحف القاهرة الصادرة اليوم "الجمعة"، كما أبرزت الاتفاق المصري الفرنسي على توحيد الجيش الليبي وإجراء الانتخابات باعتبارها المصدر الوحيد للشرعية.





وأبرزت جريدة الأهرام دعوة الرئيس لوقف نزيف الدم السورى وإقامة الدولة الفلسطينية إلى جانب اتفاق مصرى فرنسى على توحيد الجيش الليبى وإجراء الانتخابات.





كما أبرزت جريدة الجمهورية عنوان: 70 مليارًا و300 مليون جنيه اعتماد إضافى فى الموازنة العامة.





كما جاءت إشادة الرئيس السيسي بجهود رجال المخابرات العامة في حماية الأمن القومي، في صدارة اهتمامات جريدة الأخبار، التي أبرزت تحقيق الفتيات المراكز الأولى في الدبلومات الفنية.





وأبرزت جريدة المصرى اليوم عنوان:" 530 مليون دولار من البنك الدولى لدعم الصحة ".





كما أبرزت جريدة الوطن مانشيت: على مسئولية وزير التموين والغرف التجارية لا زيادة فى أسعار السلع الغذائية .





وفي سياق رئاسي آخر، أبرز اليوم السابع أدء اللواء عباس كامل اليمين الدستورية رئيسًا للمخابرات العامة أمام الرئيس السيسي، وأيضا أداء ناصر فهمى اليمين أمام الرئيس نائبًا لرئيس المخابرات.





وزفت جريدة الوفد خبرا سارا للشركات بعنوان:"المركزى ينقذ الشركات والعملاء المتعثرين مع البنوك"،كما أبرزت الجريدة مانشيت ثبات الدولار الجمركى عند 16 جنيه فى يوليو.





أما جريدة الدستور فأبرزت مانشيت:" فلسطين : مصر أبلغت واشنطن برفض صفقة القرن "..القاهرة تؤكد مجددًا تمسكها بإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية".



