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تعرف على حالة الطقس في مصر اليوم .. فيديو

الجمعة 29/يونيو/2018 - 08:51 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
آيات أحمد
استعرض برنامج "هذا الصباح"، المذاع عبر فضائية "اكسترا نيوز"، صباح اليوم الجمعة، في فقرة الأرصاد، توقعات حالة الطقس اليوم، وفقًا لما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية.

وأفادت الأرصاد بأنه يسود اليوم، طقسا لطيف على السواحل الشرقية، حار على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة على جنوب البلاد، وتزيد الشبورة في الفترات الصباحية على المناطق الساحلية.

وجاءت درجات الحرارة على محافظات مصر كالآتي: القاهرة 34/24 ، الإسكندرية 29/23، بورسعيد 30/24، شرم الشيخ 37/ 28، المنيا 37/22، أسيوط 38/24، وأسوان 46/28.

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