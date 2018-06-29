أحمد مجدي: العلم أساس كل شيء جيد في المجتمع .. فيديو

أكد الإعلامي أحمد مجدي، على أهمية العلم والتعليم في حياة الإنسان والمجتمع، قائلا، إن العلم هو الأساس لكل شيء جيد في مجتمع جيد.



وأضاف أحمد مجدي، خلال برنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد" اليوم الجمعة، قائلا، إن أي مجتمع تحكمه مجموعة من القيم تكون المعيار الحقيقي لنجاح المجتمع أو فشله، وأن العلم بمفهومه الشامل وليس فقط علوم الدين، كل علم ينفع البشرية ويرتقي بالإنسان ويرتقي به أخلاقيا وبمجتمعه.



وأشار إلى بعض الأحاديث والمقولات المأثورة، التي حثت على أهمية العلم، منها مثل "التعليم في الصغر كالنقش على الحجر"، "اطلبوا العلم ولو في الصين"، طلب العلم فريضة".

