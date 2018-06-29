ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

أحمد مجدي: العلم أساس كل شيء جيد في المجتمع .. فيديو

الجمعة 29/يونيو/2018 - 08:56 ص
الإعلامي أحمد مجدي
الإعلامي أحمد مجدي
نورا المري
أكد الإعلامي أحمد مجدي، على أهمية العلم والتعليم في حياة الإنسان والمجتمع، قائلا، إن العلم هو الأساس لكل شيء جيد في مجتمع جيد.

وأضاف أحمد مجدي، خلال برنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد" اليوم الجمعة، قائلا، إن أي مجتمع تحكمه مجموعة من القيم تكون المعيار الحقيقي لنجاح المجتمع أو فشله، وأن العلم بمفهومه الشامل وليس فقط علوم الدين، كل علم ينفع البشرية ويرتقي بالإنسان ويرتقي به أخلاقيا وبمجتمعه.

وأشار إلى بعض الأحاديث والمقولات المأثورة، التي حثت على أهمية العلم، منها مثل "التعليم في الصغر كالنقش على الحجر"، "اطلبوا العلم ولو في الصين"، طلب العلم فريضة".

ترشيحاتنا

شاهد.. أهالي درنة يخروجون في مسيرات للاحتفال بتحريرها من المتطرفين

تقرير: إيران الأسوأ عالميا في الاتجار بالبشر

حكم دخول الحمام بسلسلة عليها لفظ الجلالة

معالج بالطب البديل: استنشاق زيت الكاليتوس يساعد على علاج الجيوب الأنفية

الفوز على بنما يعيد البسمة للمشجعين التونسيين

الأول على الثانوية الفندقية: تزوجت العلم وأهلي وجهوا لى اللوم

حكم الحلف على المصحف وكفارته.. فيديو

مصر تدخل عصر تكنولوجيا المعلومات..إطلاق أول تابلت مصرى 100 %..اتصالات البرلمان: سيساهم في تشجيع الصناعة وفتح فرص عمل للشباب..وبرلمانى:نتمنى تصنيع أجهزة كمبيوتر بسعر مناسب للمواطن

شاهد.. لقطات من موقع إطلاق النار داخل صحيفة محلية بأمريكا

مارتينيز: بلجيكا جاهزة لمواجهة أي منافس

مصرع 9 وتفحم 54 سيارة في انفجار بمدينة لاجوس النيجيرية

زعماء الاتحاد الأوروبي يتوصلون إلى اتفاق بشأن الهجرة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالصور.. أنجلينا جولي تخطف الأنظار بإطلالتها في لندن

أول تعليق لـ عبد الله السعيد عقب انتهاء أزمته مع الزمالك.. صور

سكان مدينتي يحاصرون منزل محمد صلاح .. فيديو وصور

لويس رودريجيز يتقدم لمنتخب بنما فى مرمى تونس ..فيديو وصور

ارتدي نظارات شمسية ملونة لموضة صيف 2018.. صور

فيديو

الأرصاد: الطقس معتدل على كافة الأنحاء لمدة 3 أيام..فيديو
تعرف على حالة الطقس في مصر اليوم .. فيديو
شاهد حكاية رجل خمسيني حاصل على 2 بكالوريوس وليسانس وثانوية فندقية
ياسر جلال ومحمد رياض يتشاركان فى دويتو غنائى لأول مرة.. فيديو
حمادة هلال: كان نفسى أغنى والله وعملوها الرجالة لمنتخب مصر فى روسيا

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح زيادة دعم التموين 10 جنيهات إضافية لمواجهة الغلاء؟

هل تؤيد مقترح زيادة دعم التموين 10 جنيهات إضافية لمواجهة الغلاء؟