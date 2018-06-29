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الأنف تتعرض للبرودة عند ارتفاع درجة حرارة المخ

الجمعة 29/يونيو/2018 - 12:01 م
صدى البلد
أ ش أ
قالت دراسة علمية أجراها فريق من الباحثين الفرنسيين في الأكاديمية العلمية بفرنسا إن العمل الذهني المكثف والضغط النفسي يتسببان في ارتفاع درجة حرارة المخ، وزيادة نشاط هرمون النورادينالين الموصل العصبي والمنظم للانفعالات، ويزيد معدل ضربات القلب فضلا إلى انقباض أوعية الأنف؛ مما يساعد على انخفاض درجات الحرارة في هذه المنطقة؛ مما يتطلب تحريك الدم في الجسم للتغلب على هذه البرودة.

وأوضحت الدراسة أن حالة برودة الأنف تصيب الأشخاص الذين يعلمون في وظائف تتطلب اليقظة والانتباه، مثل الطيارين مما يتطلب توقفهم عن العمل قليلا وأخذ قسط من الراحة ومراقبة معدل ضربات القلب.

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