وزير ألماني: نعول على مصر في استقرار الأوضاع بالمنطقة

أكد وزير الدولة للشئون البرلمانية بوزارة الخارجية الألمانية "نيلس انن" أن مباحثاته مع رئيس مجلس النواب المصري الدكتور علي عبدالعال مثمرة للغاية.



وقال الوزير الألماني في تصريحات لمراسلة وكالة أنباء الشرق الأوسط في برلين عقب لقائه مع رئيس مجلس النواب: "لقد ناقشنا كل ما يتعلق بتعزيز العلاقات الثنائية بين الجانبين المصرى والألمانى ، وأوضحنا بكل شفافيه كل الاستفسارات واطر التعاون المستقبلى المصرى الألمانى".



وأضاف أن ألمانيا ومصر تربطهما علاقات قوية على الصعيد السياسي والاقتصادى والعلمى والتنموى والثقافى أيضا، ونحن نتابع باهتمام بالغ خطوات الإصلاح الاقتصادى والسياسي فى مصر.



وأثنى وزير الدولة الألماني على الخطوات الإصلاحية، وقال إن مصر تسير بخطى جيدة وسريعة حول التحولات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، مضيفا: إننا نعول على مصر كثيرا فى استقرار وتهدئة الأوضاع فى المنطقة، لأن استقرار مصر من استقرار المنطقة، فمصر شريك استراتيجى لنا وهي ركيزة استقرار الشرق الأوسط.



وأكد دعم ألمانيا الكامل لمصر فى خططها الإصلاحية وفى مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية وفى نموها الاقتصادى وخطط التنمية والبناء والخطط الاصلاحية .مؤكدا أن الدولة الألمانية تشجع استثماراتها فى مصر للاستفادة مما تم إنجازه من إصلاح، والمناخ الاجتماعي الذي يشهد تحسنًا كبيرًا بفضل سياسات القيادة المصرية.



في سياق متصل، قال رئيس جمعية الصداقة البرلمانية المصرية الألمانية بالبوندستاج الألماني النائب (رالف بروكزيبه) ان المحادثات البرلمانية المصرية الالمانية كانت مثمرة للغاية، وإن مصر وألمانيا تربطهما علاقات متميزة للغاية على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والثقافية وبالطبع فالعلاقات البرلمانية بين البلدين تجسد هذه العلاقات وتعززها.



وأشاد النائب البرلمانى في تصريحات لوكالة انباء الشرق الاوسط بالعلاقات البرلمانية بين ألمانيا ومصرـ معربا عن سعادته لتولي رئاسة لجنة العلاقات البرلمانية المصرية الألمانية لما لمصر من أهميه خاصة كدولة محورية فى افريقيا والشرق الأوسط.



وحول التعاون المستقبلي المصرى الالمانى ، أكد أن التحولات الاقتصادية والسياسية والتحول الديمقراطى فى مصر يتيح الفرصة للبناء على هذا التعاون وتعزيز التعاون الالمانى المصرى فى شتى المجالات ونحن عازمون على ذلك فى المستقبل القريب.



من جانبه ، قال وزير الخارجية الأسبق النائب السفير محمد العرابي رئيس جمعية الصداقة البرلمانيه المصريه الالمانية إن الزيارة شهدت ترحيبا كبيرا من الجانب الالمانى ، ووجدنا متابعة دقيقة منه لقرارات وجلسات عمل مجلس النواب المصرى ، وهناك شبه اجماع على ان مصر قامت بدور كبير فى مكافحه الارهاب والهجره غير الشرعية وعمليه الاصلاح الاقتصادى والتنميه .



وأضاف أن الجانب الالمانى أثنى على تخطى مصر لتحديات كثيرة والمضى قدما فى خطوات واثقة . مشيرا إلى أن هناك تحديات ألمانية مشتركة وهناك رؤيه مشتركة لمواجهة هذه التحديات .



جاء ذلك على هامش الاحتفال بالعيد الوطنى المصرى الذى دعا اليه السفير بدر عبد العاطى سفير مصر لدى ألمانيا بمقر السفارة المصرية ببرلين بحضور رئيس مجلس النواب والوفد البرلمانى المرافق له ومن الجانب الألماني وزير الدولة للشئون البرلمانية بوزارة الخارجية (نيلس انن) ورئيس جمعية الصداقة المصريه الالمانيه رالف بروكزيبه ، والسفراء العرب والأجانب المعتمدين لدى ألمانيا الاتحاديه واعضاء الجاليه المصريه واعضاء البعثه الدبلوماسيه المصرية .