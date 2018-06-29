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أخبار البلد

وزيرة البيئة تؤكد ضرورة دمج الطلاب في المشروعات البيئية

الجمعة 29/يونيو/2018 - 10:19 ص
ياسمين فؤاد
ياسمين فؤاد
ا ش ا
أكدت وزير البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد أهمية العمل على رفع الوعي البيئي لدى طلاب الجامعات وضرورة دمج الطلاب فى المشروعات البيئية، مشيرة الى اهتمام وزارة البيئة ومؤسسات الدولة بمراعاة أبعاد التنمية المستدامة الإقتصادية والبيئية والإجتماعية فى جميع المشروعات التنموية للدولة.

جاء ذلك خلال كلمة الوزيرة في ختام فعاليات برنامج الوعي البيئي لرفع وعي طلاب الجامعات المصرية ودمج الطلاب فى المشروعات البيئية والذي نظمته وزارة البيئة من خلال الإدارة المركزية للإعلام والتوعية البيئية بالتعاون مع مؤسسة جبهة الهوية المصرية بمشاركة عدد من طلاب جامعات القاهرة والمنصورة وبني سويف وذلك بالمركز الثقافي التعليمي (بيت القاهرة) الفسطاط.

وأوضحت الوزارة - في بيان اليوم الجمعة - أن البرنامج التدريبي تضمن استعراض خطط وزارة البيئة فى العمل على تطوير المحميات الطبيعية وأسلوب الاستثمار البيئي بها وتنمية مواردها، وجهود الوزارة فى الحد من التلوث سواء فى مجال الهواء أو معالجة مياه الصرف الصناعي، إضافة إلى حل مشكلة مكامير الفحم النباتي التقليدية وتحويلها إلى مكامير فحم مطورة، ودور وزارة البيئة فى مجال إدارة الأزمات والكوارث.

كما تضمن البرنامج عرضا لعدد من أوجه التعاون للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر التى تمت بين وزارة البيئة وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة لدعم شباب المستثمرين من خلال القيام ببعض المشروعات البيئية فى عدد من المجالات ومنها تدوير المخلفات الزراعية وتطوير مكامير الفحم ودعم شراء معدات خاصة بأعمال تدوير المخلفات بصفة عامة.

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