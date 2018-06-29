برلمانيون ألمان يزورون مصر فى النصف الثانى من هذا العام

أكد السفير بدر عبد العاطى سفير مصر لدى ألمانيا أن زيارة رئيس مجلس النواب المصرى الدكتور علي عبدالعال لبرلين مهمة جدا ، لأنها تعد الاولى من نوعها منذ بدء البرلمان المصرى أعماله فى يناير ٢٠١٦ .



وقال عبدالعاطي فى تصريحات لمراسلة وكالة أنباء الشرق الأوسط في برلين إن الزيارة تمت بدعوة من رئيس البرلمان الالمانى "البوندستاج" فولفجانج شويبلا ، وإن الدكتور عبد العال عقد لقاءات مهمة مع مختلف نواب البرلمان من مختلف الأحزاب السياسيه لطرح رؤية مصر وما تم انجازه خلال الولاية الأولى للرئيس السيسي وما نتطلع لتحقيقه فى الولايه الثانية، خاصة فيما ذكره بان التركيز سوف يكون على بناء المواطن المصرى وتوسيع المشاركة وان مصر تتسع للجميع باستثناء من يلجا للعنف والقتل والارهاب .

وأكد ان الرسائل التى نقلها الدكتور عبد العال للجانب الالماني كان لها صدى ومردود ايجابى لدى البرلمان والحكومة والمؤسسات الفيدرالية الالمانيه ولدى الاعلام الالمانى ايضا ، حيث عقد مقابلة مع رئيس تحرير صحيفه "دى فيلت" الالمانيه شتيفان اوست وشرح من خلالها ما انجزته مصر على صعيد الأمن والاستقرار والتنمية الاقتصادية بعد تطبيق برنامج الاصلاح الاقتصادي .



وكشف السفير بدر عبد العاطى عن وجود تحضيرات لأكثر من زيارة لاعضاء البرلمان الالمانى لمصر فى النصف الثانى من هذا العام بهدف دعم العلاقات الثنائية ودفع الاستثمارات الالمانية لمصر.

وقال إن هناك تركيزا على التعاون فى مجال مكافحة الإرهاب بين مصر وألمانيا بعد التوقيع على أول اتفاقية أمنية بين البلدين ، كذلك التركيز على التعاون فى مكافحة الهجرة غير الشرعية بعد التوقيع على اتفاق فى هذا الشأن فى أغسطس الماضى.لافتا الى ان هناك تقديرا ألمانيا للدور المصرى فى مكافحة الهجرة غير الشرعية.

وأشار إلى أن الجانب الالمانى يدعم الدور المصرى لاستعاده الاستقرار وايجاد حل للأزمات فى المنطقه خاصة فى ليبيا وسوريا واليمن وجنوب السودان وغيرها حيث يعول الجانب الالمانى على مصر كشريك استراتيجى مهم فى المنطقه .

