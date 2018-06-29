وفد الحزب الشيوعي الصيني يغادر القاهرة
الجمعة 29/يونيو/2018 - 10:18 ص
مطار القاهرة - أرشيفية
غادر القاهرة صباح اليوم – الجمعة – وفد المكتب السياسى للجنة المركزية للحزب الشيوعى الصيني برئاسة تشن مينار عضو اللجنة بعد زيارة لمصر أستغرقت 3 أيام.
وقد أستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي الوفد الصيني وأكد حرصه علي تطوير العلاقات الثنائية بين مصر والصين وارتقائها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة فى مختلف المجالات والتنسيق القائم بشأن القضايا الدولية والإقليمية.
والتقي سامح شكري وزير الخارجية بالوفد الصيني وناقش معه القضايا الإقليمية والدولية بالإضافة الي دعم العلاقات الثنائية وتشجيع السياحة الصينية الي مصر.