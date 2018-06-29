وفد الحزب الشيوعي الصيني يغادر القاهرة

صحف اليوم..«هاآرتس»: أسهم الغاز الإسرائيلى تتهاوى أمام حقل «نور» المصرى..التموين: لا زيادة في أسعار السلع الغذائية بعد زيادة الوقود..11 مليار دولار فائضا بميزان المدفوعات في 9 أشهر