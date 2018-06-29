ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

وفد الحزب الشيوعي الصيني يغادر القاهرة

الجمعة 29/يونيو/2018 - 10:18 ص
مطار القاهرة - أرشيفية
مطار القاهرة - أرشيفية
ا ش ا
غادر القاهرة صباح اليوم – الجمعة – وفد المكتب السياسى للجنة المركزية للحزب الشيوعى الصيني برئاسة تشن مينار عضو اللجنة بعد زيارة لمصر أستغرقت 3 أيام.

وقد أستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي الوفد الصيني وأكد حرصه علي تطوير العلاقات الثنائية بين مصر والصين وارتقائها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة فى مختلف المجالات والتنسيق القائم بشأن القضايا الدولية والإقليمية.

والتقي سامح شكري وزير الخارجية بالوفد الصيني وناقش معه القضايا الإقليمية والدولية بالإضافة الي دعم العلاقات الثنائية وتشجيع السياحة الصينية الي مصر.

ترشيحاتنا

الأعلى للإعلام: لن نكون أداة لذبح الفن أو المساس بحرية الإبداع

أوفر وأضمن.. حضرى التونة المعلبة في المنزل

اعتماد نتيجة امتحانات مدارس التمريض بقنا بنسبة نجاح 88.8%

ننشر ترشيحات القضاء الأعلى للتشكيل الجديد للمجلس

شاهد حكاية رجل خمسيني حاصل على 2 بكالوريوس وليسانس وثانوية فندقية

تعرف على حالة الطقس في مصر اليوم .. فيديو

مارتينيز: بلجيكا جاهزة لمواجهة أي منافس

بدء حجز ودفع مقدمات أراضى الإسكان ببنك التعمير..الإثنين المقبل

مقتل سجين وإصابة العشرات خلال اقتحام الحوثيين للسجن المركزي بالحديدة

موقع أسترالي ينصح مواطني 46 دولة بزيارة مصر لهذا السبب

مرتضى منصور لمجدى عبد الغني: هو أنت ناطط فى أي فرح أو ميت

الأعلى للإعلام: لن نكون آداة لذبح الفن أو المساس بحرية الإبداع

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فى عيد ميلادها.. شاهد فساتين جريئة لـ نوال الزغبي

بالصور.. أنجلينا جولي تخطف الأنظار بإطلالتها في لندن

أول تعليق لـ عبد الله السعيد عقب انتهاء أزمته مع الزمالك.. صور

سكان مدينتي يحاصرون منزل محمد صلاح .. فيديو وصور

لويس رودريجيز يتقدم لمنتخب بنما فى مرمى تونس ..فيديو وصور

فيديو

أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق اليوم.. فيديو
مواعيد القطارات من القاهرة إلى المحافظات .. فيديو
أسعار العملات الأجنبية والذهب في مصر اليوم .. فيديو
شاهد .. الحالة المرورية في شوارع القاهرة عبر «Google Earth»
الأرصاد: الطقس معتدل على كافة الأنحاء لمدة 3 أيام..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح زيادة دعم التموين 10 جنيهات إضافية لمواجهة الغلاء؟

هل تؤيد مقترح زيادة دعم التموين 10 جنيهات إضافية لمواجهة الغلاء؟