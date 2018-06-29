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فى عيد ميلادها.. شاهد فساتين جريئة لـ نوال الزغبي

الجمعة 29/يونيو/2018 - 10:26 ص
صدى البلد
هاجر هانئ
يصادف اليوم عيد ميلاد الفنانة اللبنانية نوال الزغبى التى أكملت 46 عاما، وتعد من النجمات التى تحرص على مواكبة الموضة، حتى أنها تسبقها أحيانًا، فمن الممكن القول إنها تصنع الموضة وتعتبر ملهمة الإطلالات العصرية والشبابية.

وأبهرت نوال جمهورها بأجمل إطلالاتها وأزيائها من خلال ظهورها في اللقاءات الصحفية والحفلات الغنائية.

وتميزت الفنانة اللبنانية بأنها تمتلك حسا رائعا في الموضة وتعلم جيدًا كيف تنتقي ما يناسبها من الأزياء، حيث اشتهرت بارتداء فساتين بلمسات من دور الأزياء والمصممين العالميين من بينهم زهير مراد وايلي صعب وغيرهم من المصممين العالميين.
فى عيد ميلادها.. شاهد فساتين جريئة لـ نوال الزغبي
فى عيد ميلادها.. شاهد فساتين جريئة لـ نوال الزغبي
فى عيد ميلادها.. شاهد فساتين جريئة لـ نوال الزغبي
فى عيد ميلادها.. شاهد فساتين جريئة لـ نوال الزغبي
فى عيد ميلادها.. شاهد فساتين جريئة لـ نوال الزغبي
فى عيد ميلادها.. شاهد فساتين جريئة لـ نوال الزغبي
فى عيد ميلادها.. شاهد فساتين جريئة لـ نوال الزغبي
فى عيد ميلادها.. شاهد فساتين جريئة لـ نوال الزغبي
فى عيد ميلادها.. شاهد فساتين جريئة لـ نوال الزغبي
فى عيد ميلادها.. شاهد فساتين جريئة لـ نوال الزغبي
فى عيد ميلادها.. شاهد فساتين جريئة لـ نوال الزغبي
فى عيد ميلادها.. شاهد فساتين جريئة لـ نوال الزغبي
فى عيد ميلادها.. شاهد فساتين جريئة لـ نوال الزغبي
فى عيد ميلادها.. شاهد فساتين جريئة لـ نوال الزغبي
فى عيد ميلادها.. شاهد فساتين جريئة لـ نوال الزغبي
فى عيد ميلادها.. شاهد فساتين جريئة لـ نوال الزغبي
فى عيد ميلادها.. شاهد فساتين جريئة لـ نوال الزغبي
فى عيد ميلادها.. شاهد فساتين جريئة لـ نوال الزغبي
فى عيد ميلادها.. شاهد فساتين جريئة لـ نوال الزغبي
فى عيد ميلادها.. شاهد فساتين جريئة لـ نوال الزغبي
فى عيد ميلادها.. شاهد فساتين جريئة لـ نوال الزغبي
فى عيد ميلادها.. شاهد فساتين جريئة لـ نوال الزغبي
فى عيد ميلادها.. شاهد فساتين جريئة لـ نوال الزغبي
فى عيد ميلادها.. شاهد فساتين جريئة لـ نوال الزغبي
فى عيد ميلادها.. شاهد فساتين جريئة لـ نوال الزغبي

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فى عيد ميلادها.. شاهد فساتين جريئة لـ نوال الزغبي

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