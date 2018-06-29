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فن

آخرهم طلعت زكريا.. مفاجآت وصدمات الفنانين خلال أسبوع

الجمعة 29/يونيو/2018 - 01:35 م
صدى البلد
أحمد البهي
على ما يبدو أن الأسبوع الماضي كان مليئًا بالمفاجآت السعيدة والحزينة داخل الوسط الفنى، فوجدنا عدد من الفنانين دخلوا القفص الذهبي، فيما أعلن آخرون انفصالهم.

وكانت البداية بزواج كل من الفنانين مى سليم وصبرى فواز بعد أن نشأت بينهما قصة حب أثناء تصويرهم مسلسل "الرحلة"، وتم عقد القران في أحد مكاتب التوثيق التابعة لمصلحة الشهر العقارى، بسبب جنسية العروس.

كما قام الفنان محمود حافظ بعقد قرانه هو الآخر على إحدى الفتيات من خارج الوسط الفنى، واقتصر حفل عقد القران على الأهل والأصدقاء.

من ناحية أخرى، كانت هناك حالات انفصال فى الوسط الفنى، حيث أعلنت الفنانة رانيا يوسف خبر انفصالها عن زوجها رجل الأعمال، بعد زواج استمر لسنوات، كما أعلن الفنانة طلعت زكريا انفصاله عن زوجته الثانية، والدة الفنانة هنا الزاهد.

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